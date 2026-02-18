כיכר השבת
מרשים וטעים בטרוף!

אוזני המן דובאי - הטרנד החדש שכולם מדברים עליו

תשכחו מכל מה שידעתם על אוזני המן: השילוב ששיגע את העולם - פיסטוק קרמי ואטריות קדאיף קראנצ'יות - נכנס לתוך בצק פריך ונמס בפה. אזהרה: זה ממכר ברמות אחרות (אוכל ומתכונים)

אוזני המן "דובאי" טעימים בטרוף - נסו (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות25
זמן הכנה50 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    לבצק הפיסטוק:

    • 2 ביצים (L)
    • 1/2 כוס שמן קנולה
    • 3/4 כוס סוכר
    • 2 כפות גדושות קרם פיסטוק (ביתי או קנוי)
    • 1/2 2 כוסות קמח לבן מנופה
    • 1 כפית אבקת אפייה
    • קורט מלח גס

    למילוי הקראנץ' (ה"דובאי"):

    • 350 גרם שערות קדאיף (מופשרות וקצוצות)
    • 1/3 כוס דבש
    • צנצנת (250-300 גרם) קרם פיסטוק (קנוי או ביתי לפי הפרוט הבא:)

    קרם הפיסטוק: להכנה ביתית: 225 גרם פיסטוקים קלופים טבעיים + 4 כפות שמן + קורט מלח.

    לציפוי וקישוט:

    • 100 גרם שוקולד מריר איכותי
    • פיסטוקים גרוסים גס

    הוראות ההכנה

    1. הכנת קרם הפיסטוק (למי שבוחר באופציה הביתית):

    מחממים תנור ל-180 מעלות וקולים את הפיסטוקים כ-7 דקות.

    מעבירים למעבד מזון חזק וטוחנים עד לקבלת פירורים דקים.

    מוסיפים את השמן והמלח וממשיכים לטחון עד שהתערובת הופכת לקרם חלק ונוזלי.

    2. הכנת מילוי הקראנץ':

    מחממים תנור ל-180 מעלות.

    מפזרים את אטריות הקדאיף הקצוצות על תבנית מרופדת בנייר אפייה.

    אופים כ-20 דקות (תוך כדי ערבוב מדי פעם) עד שהן מזהיבות היטב. מצננים קלות.

    בקערה, מערבבים את האטריות הזהובות עם קרם הפיסטוק (משאירים 2 כפות בצד עבור הבצק) ומוסיפים את הדבש. מערבבים היטב עד שכל האטריות מצופות.

    3. הכנת הבצק והרכבת אוזני ההמן:

    בקערה גדולה טורפים ביצים, שמן, סוכר ו-2 כפות מקרם הפיסטוק.

    מוסיפים קמח, אבקת אפייה ומלח ולשים רק עד לקבלת בצק אחיד (אם הוא דביק, מוסיפים מעט קמח).

    מרדדים את הבצק על משטח מקומח לעלה דק וקורצים עיגולים.

    מניחים כפית גדושה מהמילוי במרכז כל עיגול וסוגרים למשולש. יש לצבוט את הפינות בחוזקה כדי למנוע פתיחה באפייה.

    4. אפייה וקישוט:

    אופים על 180 מעלות כ-12 דקות (האוזניים צריכות להישאר בהירות). מוציאים ומצננים לחלוטין.

    ממיסים את השוקולד המריר, מזלפים פסים דקים מעל האוזניים ומפזרים מעט פיסטוקים גרוסים לקישוט.

    בתאבון!

