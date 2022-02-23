תשכחו מפרג וריבה: השנה אזני ההמן שלכם הולכות להיות הדבר הכי מושחת על השולחן. אנחנו מדברים על בריסקט מטורף שמתבשל שעות ברוטב ברביקיו וסילאן עד שהוא פשוט מתפרק, ועטוף בבצק פילאס דקיק שנותן קראנץ' בכל ביס. זה שילוב הזוי בין בשר רך למעטפת פריכה, וזה בדיוק מה שאתם רוצים ליד היין בראש חודש. והכי כיף? סוגרים פינה עכשיו, זורקים למקפיא, ובפורים רק מחממים ומקבלים מחמאות (אוכל ומתכונים)
חג הפורים יחול בעוד כשבוע ומחר נהנה כולנו מיום חופש שמאפשר לנו להתחיל להתכונן ליום השמח ביותר בשנה ולהכין אוזני המן פריכות מבחוץ, רכות מבפנים וטעימות ברמות. המלצה של אושרית: הכינו כמות מספקת ואתם מסודרים למשלוחי מנות (מתכונים, אוכל)