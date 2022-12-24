קינוח איטלקי סופר פשוט להכנה שבמקור מגיע עם קרם חלבי לבן, אך הפעם הוא נצבע בגווני סוכה מרעננים: בישקוטים ספוגים בקפה וקרם פיסטוק מדהים. פירוש המילה 'טירה-מי-סו' הוא "הרם אותי למעלה" - כדי ליהנות מכל שכבות הקינוח, מרימים אותו בכפית מלמטה למעלה (מתכונים, אוכל)
אתם חייבים לנסות לפחות פעם אחת להכין את הקינוחים שלכם בעצמכם - ומלי יהודיוף תלווה אתכם שלב אחר שלב עד לתוצאה המדהימה: טארטלט במילוי 3 שכבות של קרם פיסטוק, מרמלדת פטל וגנאש שוקולד לבן ופטל - קינוח מרשים וחגיגי שאפשר להכין במנות אישיות או פאי אחד גדול ולקשט באינסוף דרכים (מתכונים, אוכל)