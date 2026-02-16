החטיף ששבר את הרשת: 5 דקות עבודה, 3 מצרכים ונראה מיליון דולר

הוראות הכנה: 5 דקות עבודה (והשאר למקפיא)

מכינים את התשתית: מרפדים תבנית בינונית (בגודל 20X30 ס"מ בערך) בנייר אפייה. אל תוותרו על הנייר - זה הסוד לחילוץ קל.

יוצרים את המשטח: שופכים את היוגורט למרכז התבנית ובעזרת גב של כף או מרית, מורחים אותו לשכבה אחידה בעובי של כ-1 ס"מ.

מעצבים ומתפרעים: זה השלב להזמין את הילדים. מפזרים את פרוסות התותים בצורה אחידה, וביניהן זורקים בנדיבות את דגני הבוקר הצבעוניים. אפשר ליצור דוגמאות, חצאים, או פשוט "בלגן מאורגן" של צבעים.

הקפאה עמוקה: מכניסים את התבנית למקפיא למשך 3-4 שעות לפחות. המשטח צריך להיות קשיח לחלוטין.

רגע הפיצוח: מוציאים את המשטח הקפוא מהתבנית. עכשיו החלק הכי כיף: שוברים אותו בידיים לחתיכות אסימטריות או חותכים עם סכין גדולה לריבועים גיאומטריים.

טיפ של אלופים:

החטיף הזה הכי טעים כשהוא יוצא ישר מהמקפיא. ברגע שהוא בחוץ הוא מתחיל להתרכך, אז הגישו אותו מיד בתוך קערה קרה או נשנשו ישר מהיד.

בתאבון!

