החטיף ששבר את הרשת: 5 דקות עבודה, 3 מצרכים ונראה מיליון דולר

מצרכים
- 3 כוסות (כ-600-700 מ"ל) יוגורט וניל.
- 1 כוס דגני בוקר צבעוניים (כדי לכסות את כל השטח הגדול יותר).
- 6-8 תותים גדולים, פרוסים דק (או חופן נדיב של אוכמניות/פטל).
- שדרוג מומלץ: כף של דבש או סילאן לזילוף מעל הכל לפני ההקפאה.
הוראות הכנה: 5 דקות עבודה (והשאר למקפיא)
מכינים את התשתית: מרפדים תבנית בינונית (בגודל 20X30 ס"מ בערך) בנייר אפייה. אל תוותרו על הנייר - זה הסוד לחילוץ קל.
יוצרים את המשטח: שופכים את היוגורט למרכז התבנית ובעזרת גב של כף או מרית, מורחים אותו לשכבה אחידה בעובי של כ-1 ס"מ.
מעצבים ומתפרעים: זה השלב להזמין את הילדים. מפזרים את פרוסות התותים בצורה אחידה, וביניהן זורקים בנדיבות את דגני הבוקר הצבעוניים. אפשר ליצור דוגמאות, חצאים, או פשוט "בלגן מאורגן" של צבעים.
הקפאה עמוקה: מכניסים את התבנית למקפיא למשך 3-4 שעות לפחות. המשטח צריך להיות קשיח לחלוטין.
רגע הפיצוח: מוציאים את המשטח הקפוא מהתבנית. עכשיו החלק הכי כיף: שוברים אותו בידיים לחתיכות אסימטריות או חותכים עם סכין גדולה לריבועים גיאומטריים.
טיפ של אלופים:
החטיף הזה הכי טעים כשהוא יוצא ישר מהמקפיא. ברגע שהוא בחוץ הוא מתחיל להתרכך, אז הגישו אותו מיד בתוך קערה קרה או נשנשו ישר מהיד.
בתאבון!
