החטיף ששבר את הרשת: 5 דקות עבודה, 3 מצרכים ונראה מיליון דולר

תשכחו מכל מה שידעתם על יוגורט: השילוב הקריר של פירות טריים, קראנץ' ממכר ומראה של מיליון דולר הופך את המתכון הזה ללהיט המטבחים החדש | 5 דקות עבודה, אפס כלים מלוכלכים וחטיף אחד שפשוט אי אפשר להפסיק לנשנש. ראו הוזהרתם: הילדים וגם אתם הולכים להתמכר (אוכל)

החטיף ששבר את הרשת: 5 דקות עבודה, 3 מצרכים ונראה מיליון דולר (צילום: טלי בר)
סועדים5
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • 3 כוסות (כ-600-700 מ"ל) יוגורט וניל.
    • 1 כוס דגני בוקר צבעוניים (כדי לכסות את כל השטח הגדול יותר).
    • 6-8 תותים גדולים, פרוסים דק (או חופן נדיב של אוכמניות/פטל).
    • שדרוג מומלץ: כף של דבש או סילאן לזילוף מעל הכל לפני ההקפאה.

    הוראות הכנה: 5 דקות עבודה (והשאר למקפיא)

    מכינים את התשתית: מרפדים תבנית בינונית (בגודל 20X30 ס"מ בערך) בנייר אפייה. אל תוותרו על הנייר - זה הסוד לחילוץ קל.

    יוצרים את המשטח: שופכים את היוגורט למרכז התבנית ובעזרת גב של כף או מרית, מורחים אותו לשכבה אחידה בעובי של כ-1 ס"מ.

    מעצבים ומתפרעים: זה השלב להזמין את הילדים. מפזרים את פרוסות התותים בצורה אחידה, וביניהן זורקים בנדיבות את דגני הבוקר הצבעוניים. אפשר ליצור דוגמאות, חצאים, או פשוט "בלגן מאורגן" של צבעים.

    הקפאה עמוקה: מכניסים את התבנית למקפיא למשך 3-4 שעות לפחות. המשטח צריך להיות קשיח לחלוטין.

    רגע הפיצוח: מוציאים את המשטח הקפוא מהתבנית. עכשיו החלק הכי כיף: שוברים אותו בידיים לחתיכות אסימטריות או חותכים עם סכין גדולה לריבועים גיאומטריים.

    טיפ של אלופים:

    החטיף הזה הכי טעים כשהוא יוצא ישר מהמקפיא. ברגע שהוא בחוץ הוא מתחיל להתרכך, אז הגישו אותו מיד בתוך קערה קרה או נשנשו ישר מהיד.

    בתאבון!

    אהבתם שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

