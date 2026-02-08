קראנץ' דובאי קפוא: גלידת פיסטוק, קדאיף ושוקולד

1. מעטפת שוקולד (לבסיס ולציפוי)

170 גרם שוקולד חלבי (או מריר).

80 מ"ל (1/3 כוס) שמנת מתוקה (חלבית או צמחית).

2. בסיס קדאיף פריך

250 גרם אטריות קדאיף, קצוצות דק.

60 גרם חמאה (או נטורינה).

130 גרם (1/2 כוס) קרם פיסטוק ממותק.

3. גלידת פיסטוק עשירה

400 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה (מיכל וחצי + 3 כפות).

160 מ"ל (2/3 כוס) חלב מרוכז (רגיל או טבעוני).

170 גרם (2/3 כוס) שמנת/מחית פיסטוק.

1 כף תמצית וניל.

100 גרם פיסטוקים קלויים קצוצים.

1 כפית אבקת מאצ'ה (אופציונלי לצבע).

4. שכבת קרם פיסטוק מרכזית

1/3 כוס שמנת פיסטוק + 1/3 כוס חלב מרוכז (מעורבבים יחד).

הוראות הכנה מדויקות

שלב 1: הכנת הקדאיף

ממיסים חמאה במחבת, מוסיפים את אטריות הקדאיף וצולים 5-7 דקות עד להזהבה יפה. מעבירים לקערה, מצננים מעט ומערבבים עם קרם הפיסטוק. ההרכבה: מרפדים את התבנית בנייר אפייה. מהדקים חצי מכמות הקדאיף לתחתית התבנית ומקפיאים להתייצבות. (את החצי השני שומרים בצד בטמפרטורת החדר).

שלב 2: הכנת הגלידה והשכבות

הגלידה: מקציפים שמנת מתוקה לקצף רך. מוסיפים חלב מרוכז, שמנת פיסטוק, וניל ומאצ'ה ומקציפים לקצף יציב. מקפלים פנימה את הפיסטוקים הקצוצים.

שכבות: מורחים את הגלידה על בסיס הקדאיף הקפוא. מקפיאים 15 דקות.

קרם אמצע: מורחים מעל הגלידה את תערובת הפיסטוק והחלב המרוכז.

קדאיף עליון: מפזרים מעל את חצי כמות הקדאיף ששמרנו בצד ומהדקים בעדינות. מקפיאים עד שהכל יציב מאוד.

שלב 3: ציפוי השוקולד וההיפוך (הטכניקה המנצחת)

הכנת הגנאש: ממיסים שוקולד ושמנת במיקרוגל לתערובת חלקה ומצננים 10 דקות.

צד ראשון: מורחים חצי מכמות השוקולד על שכבת הקדאיף העליונה. מקפיאים ל-30 דקות עד שהשוקולד קשה.

ההיפוך: מניחים נייר אפייה על שכבת השוקולד הקפואה. מניחים מעל קרש חיתוך והופכים את כל העוגה.

צד שני: מקלפים את נייר האפייה המקורי (שעכשיו נמצא למעלה). מורחים את שארית השוקולד על בסיס הקדאיף שנחשף.

הקפאה סופית: מחזירים למקפיא ל-4 שעות לפחות.

טיפ לחיתוך

לפני ההגשה, טבלו סכין שף במים רותחים, נגבו אותה וחתכו בבת אחת. החום של הסכין ימנע מהשוקולד להיסדק ויבטיח קוביות מושלמות עם שכבות נקיות.

בתאבון!

