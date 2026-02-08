כיכר השבת
מרשים, מקורי ונמס בפה

קראנץ' דובאי קפוא: גלידת פיסטוק, קדאיף ושוקולד

השילוב המנצח ששיגע את העולם מגיע לגרסה הקפואה! שכבות של קראנץ' קדאיף מוזהב, גלידת פיסטוק קטיפתית וציפוי שוקולד עשיר. קינוח מרשים, ללא אפייה, שאפשר להכין גם בגרסה פרווה (אוכל ומתכונים)

קראנץ' דובאי קפוא: גלידת פיסטוק, קדאיף ושוקולד (צילום: טלי בר)
סועדים20
זמן הכנה50 דק'
רמת קושיבינוני
חלבי / פרווה

מצרכים

  • לתבנית ריבועית 20x20 ס"מ או 2 תבניות אינגליש קייק

    • 1. מעטפת שוקולד (לבסיס ולציפוי)

    • 170 גרם שוקולד חלבי (או מריר).
    • 80 מ"ל (1/3 כוס) שמנת מתוקה (חלבית או צמחית).

    2. בסיס קדאיף פריך

    • 250 גרם אטריות קדאיף, קצוצות דק.
    • 60 גרם חמאה (או נטורינה).
    • 130 גרם (1/2 כוס) קרם פיסטוק ממותק.

    3. גלידת פיסטוק עשירה

    • 400 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה (מיכל וחצי + 3 כפות).
    • 160 מ"ל (2/3 כוס) חלב מרוכז (רגיל או טבעוני).
    • 170 גרם (2/3 כוס) שמנת/מחית פיסטוק.
    • 1 כף תמצית וניל.
    • 100 גרם פיסטוקים קלויים קצוצים.
    • 1 כפית אבקת מאצ'ה (אופציונלי לצבע).

    4. שכבת קרם פיסטוק מרכזית

    • 1/3 כוס שמנת פיסטוק + 1/3 כוס חלב מרוכז (מעורבבים יחד).

    הוראות הכנה מדויקות

    שלב 1: הכנת הקדאיף

    ממיסים חמאה במחבת, מוסיפים את אטריות הקדאיף וצולים 5-7 דקות עד להזהבה יפה. מעבירים לקערה, מצננים מעט ומערבבים עם קרם הפיסטוק. ההרכבה: מרפדים את התבנית בנייר אפייה. מהדקים חצי מכמות הקדאיף לתחתית התבנית ומקפיאים להתייצבות. (את החצי השני שומרים בצד בטמפרטורת החדר).

    שלב 2: הכנת הגלידה והשכבות

    הגלידה: מקציפים שמנת מתוקה לקצף רך. מוסיפים חלב מרוכז, שמנת פיסטוק, וניל ומאצ'ה ומקציפים לקצף יציב. מקפלים פנימה את הפיסטוקים הקצוצים.

    שכבות: מורחים את הגלידה על בסיס הקדאיף הקפוא. מקפיאים 15 דקות.

    קרם אמצע: מורחים מעל הגלידה את תערובת הפיסטוק והחלב המרוכז.

    קדאיף עליון: מפזרים מעל את חצי כמות הקדאיף ששמרנו בצד ומהדקים בעדינות. מקפיאים עד שהכל יציב מאוד.

    שלב 3: ציפוי השוקולד וההיפוך (הטכניקה המנצחת)

    הכנת הגנאש: ממיסים שוקולד ושמנת במיקרוגל לתערובת חלקה ומצננים 10 דקות.

    צד ראשון: מורחים חצי מכמות השוקולד על שכבת הקדאיף העליונה. מקפיאים ל-30 דקות עד שהשוקולד קשה.

    ההיפוך: מניחים נייר אפייה על שכבת השוקולד הקפואה. מניחים מעל קרש חיתוך והופכים את כל העוגה.

    צד שני: מקלפים את נייר האפייה המקורי (שעכשיו נמצא למעלה). מורחים את שארית השוקולד על בסיס הקדאיף שנחשף.

    הקפאה סופית: מחזירים למקפיא ל-4 שעות לפחות.

    טיפ לחיתוך

    לפני ההגשה, טבלו סכין שף במים רותחים, נגבו אותה וחתכו בבת אחת. החום של הסכין ימנע מהשוקולד להיסדק ויבטיח קוביות מושלמות עם שכבות נקיות.

    בתאבון!

