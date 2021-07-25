כולנו מכירים את זה: מגיע אורח בהפתעה או סתם מתחשק משהו מתוק אחרי ארוחה, אבל אין כוח להתחיל להקציף, לאפות וללכלך חצי מטבח. בדיוק בשביל הרגע הזה יש את הקינוח הזה: קינוח שכבות יוגורט-פירורים. הוא נראה כאילו יצא ממסעדה, אבל האמת? לוקח להכין אותו פחות מ-10 דקות (אוכל ומתכונים)
אתם חייבים לנסות לפחות פעם אחת להכין את הקינוחים שלכם בעצמכם - ומלי יהודיוף תלווה אתכם שלב אחר שלב עד לתוצאה המדהימה: טארטלט במילוי 3 שכבות של קרם פיסטוק, מרמלדת פטל וגנאש שוקולד לבן ופטל - קינוח מרשים וחגיגי שאפשר להכין במנות אישיות או פאי אחד גדול ולקשט באינסוף דרכים (מתכונים, אוכל)
מלי יהודיוף עם פרשנות מיוחדת ויפהפייה לעוגת השכבות הקלאסית - ואל דאגה, זה רק נראה מסובך להכנה. מתכון לעוגת נפוליאון אישית עם שכבה קראנצ'ית מדהימה, גנאש שוקולד חום וגנאש שוקולד לבן על בסיס ריבועי בצק עלים פריכים. פינוק מושלם לשבת (מתכונים, אוכל)
למה לקנות אם אפשר להכין בבית? קבלו את המתכון של מלי יהודיוף לארטיק מגנום מתוק ומנחם עם מגוון תוספות וקישוטים, שאין כמו לתת לו ביס ולהתענג על ההתפצחות המפנקת. הקינוח האולטימטיבי לאירוח אישי (מתכונים, אוכל)
כשצריך קינוח וצריך אותו מהר תקתקו את זה: מתכון לאגסים אפויים עם קראמבל שקדים ומייפל - קינוח מהיר, אלגנטי ומתוחכם שנותן יופי של פייט לעוגת שלוש-שכבות או פאי מפואר. אין לכם אגסים? לכו על תפוחים (מתכונים, אוכל)
גלידה מטוגנת החלה את דרכה הקולינרית במטבחים מקסיקניים ובעשור האחרון הפכה לנפוצה גם באיזור סין. הכנתה קצת מורכבת ומאיימת, אז בחרנו לדלג על כמה שלבים ובמקום זאת, אנו מצפים את כדורי הגלידה שלנו בפתיתי תירס חמאתיים ופריכים שקלויים בנפרד, כך שטעמה מטוגן, ללא הדרמה (מתכונים, אוכל)
קינוח מפתיע ומרשים ב-10 דקות לשולחן השבת שאתם חייבים לנסות: מתכון לתותים ממולאים שוקולד ומצופים ב...שוקולד - יש טוב מזה? התוצאה נראית מליון דולר, אבל למעשה זה כל כך פשוט להכין אותם • מדריך וידאו שלב אחר שלב (מתכונים לשבת, אוכל)
ובכן, לא ברור איך לא חשבנו על זה קודם, אבל לכל דבר יש פעם ראשונה: מתכון לכדורי פופקורן עם שוקולד ושקדים - קינוח מפתיע בפשטותו שיוצר איחוד מרגש עם כל מה שטוב - פופקורן, שוקולד ושקדים. והכי חשוב? הוא פרווה לחלוטין (מתכונים לשבת, אוכל)