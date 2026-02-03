כיכר השבת
המתכון שישנה לכם את החטיפים: כדורי בריאות טעימים בקלי קלות

מכירים את הרגע הזה ב-16:00 אחה"צ שהגוף מתחנן למשהו מתוק, אבל אתם לא רוצים להרוס את התזונה? תעצרו הכל. המתכון הבא הולך לשנות לכם את החיים: כדורי אנרגיה עשירים בחלבון, ללא סוכר מעובד ובלי להדליק את התנור אפילו לרגע. השילוב בין חמאת בוטנים קרמית, תמרים בשרניים וציפוי אגוזים קראנצ'י יוצר ביס מושלם שמרגיש כמו קינוח מושחת, אבל נותן לגוף בדיוק את מה שהוא צריך (אוכל ומתכונים)

כדורי אנרגיה מתמרים (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות20
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 2 כוסות תמרי מג'הול בשרניים (מגולענים).
    • 1 כוס שיבולת שועל (עדיף מהסוג הדק).
    • 1/2 כוס חמאת בוטנים חלקה ואיכותית.
    • 1/4 כוס דבש
    • קורט מלח (אל תוותרו, זה מה שמקפיץ את הטעם!).

    לציפוי המושלם:

    • 1/2 כוס אגוזי מלך או בוטנים קצוצים גס (זה מה שנותן את הקראנץ').

    הוראות הכנה - שלב אחר שלב:

    האיחוד הגדול: מכניסים למעבד מזון את התמרים, שיבולת השועל, חמאת הבוטנים, האגוזים הטחונים, הדבש והמלח. פולסים הכל יחד עד לקבלת מסה אחידה ודביקה.

    טיפ של אלופים: אם המעבד שלכם קצת מתקשה, הוסיפו כף אחת של מים פושרים וזה יסתדר מיד.

    מנוחה קלה (לא חובה, אבל מומלץ): הכניסו את הקערה למקרר ל-20 עד 30 דקות. זה יהפוך את הגלגול להרבה יותר קל ופחות דביק.

    הגלגול והציפוי: הכינו קערה קטנה עם האגוזים הקצוצים גס. צרו מהתערובת כדורים קטנים (בערך בגודל של כדור פינג-פונג) וגלגלו אותם בתוך האגוזים הקצוצים תוך כדי לחיצה קלה, כדי שהציפוי יתפס היטב מכל הצדדים.

    אחסון: מסדרים בקופסה אטומה ושומרים במקרר. הם הכי טעימים כשהם קרים!

    בתאבון!

