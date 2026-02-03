המתכון שישנה לכם את החטיפים: כדורי בריאות טעימים בקלי קלות

לציפוי המושלם:

1/2 כוס אגוזי מלך או בוטנים קצוצים גס (זה מה שנותן את הקראנץ').

הוראות הכנה - שלב אחר שלב:

האיחוד הגדול: מכניסים למעבד מזון את התמרים, שיבולת השועל, חמאת הבוטנים, האגוזים הטחונים, הדבש והמלח. פולסים הכל יחד עד לקבלת מסה אחידה ודביקה.

טיפ של אלופים: אם המעבד שלכם קצת מתקשה, הוסיפו כף אחת של מים פושרים וזה יסתדר מיד.

מנוחה קלה (לא חובה, אבל מומלץ): הכניסו את הקערה למקרר ל-20 עד 30 דקות. זה יהפוך את הגלגול להרבה יותר קל ופחות דביק.

הגלגול והציפוי: הכינו קערה קטנה עם האגוזים הקצוצים גס. צרו מהתערובת כדורים קטנים (בערך בגודל של כדור פינג-פונג) וגלגלו אותם בתוך האגוזים הקצוצים תוך כדי לחיצה קלה, כדי שהציפוי יתפס היטב מכל הצדדים.

אחסון: מסדרים בקופסה אטומה ושומרים במקרר. הם הכי טעימים כשהם קרים!

בתאבון!

