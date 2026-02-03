המתכון שישנה לכם את החטיפים: כדורי בריאות טעימים בקלי קלות

מנות/יחידות20
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 2 כוסות תמרי מג'הול בשרניים (מגולענים).
- 1 כוס שיבולת שועל (עדיף מהסוג הדק).
- 1/2 כוס חמאת בוטנים חלקה ואיכותית.
- 1/4 כוס דבש
- קורט מלח (אל תוותרו, זה מה שמקפיץ את הטעם!).
לציפוי המושלם:
- 1/2 כוס אגוזי מלך או בוטנים קצוצים גס (זה מה שנותן את הקראנץ').
הוראות הכנה - שלב אחר שלב:
האיחוד הגדול: מכניסים למעבד מזון את התמרים, שיבולת השועל, חמאת הבוטנים, האגוזים הטחונים, הדבש והמלח. פולסים הכל יחד עד לקבלת מסה אחידה ודביקה.
טיפ של אלופים: אם המעבד שלכם קצת מתקשה, הוסיפו כף אחת של מים פושרים וזה יסתדר מיד.
מנוחה קלה (לא חובה, אבל מומלץ): הכניסו את הקערה למקרר ל-20 עד 30 דקות. זה יהפוך את הגלגול להרבה יותר קל ופחות דביק.
הגלגול והציפוי: הכינו קערה קטנה עם האגוזים הקצוצים גס. צרו מהתערובת כדורים קטנים (בערך בגודל של כדור פינג-פונג) וגלגלו אותם בתוך האגוזים הקצוצים תוך כדי לחיצה קלה, כדי שהציפוי יתפס היטב מכל הצדדים.
אחסון: מסדרים בקופסה אטומה ושומרים במקרר. הם הכי טעימים כשהם קרים!
בתאבון!
