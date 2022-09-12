מכירים את הרגע הזה ב-16:00 אחה"צ שהגוף מתחנן למשהו מתוק, אבל אתם לא רוצים להרוס את התזונה? תעצרו הכל. המתכון הבא הולך לשנות לכם את החיים: כדורי אנרגיה עשירים בחלבון, ללא סוכר מעובד ובלי להדליק את התנור אפילו לרגע. השילוב בין חמאת בוטנים קרמית, תמרים בשרניים וציפוי אגוזים קראנצ'י יוצר ביס מושלם שמרגיש כמו קינוח מושחת, אבל נותן לגוף בדיוק את מה שהוא צריך (אוכל ומתכונים)
החטיף הזה הוא גרסת השף של ממתק הקורנפלקס והשוקולד המומס הרגיל שכולנו מכירים. הוא מתוק ומלוח ואקסטרה קריספי בזכות הבוטנים. אם אתם מכינים אותו עם ילדים, תצטרכו לקחת שליטה על שלבי יצירת הקרמל, אבל הם יכולים לבצע את כל מלאכת הערבוב בעצמם (מתכונים, אוכל)