טראפלס תמרים הקינוח הממכר שמפיל את הרשת: מוכן ב-10 דקות ונחטף מהמקפיא זה נראה כמו קינוח של קונדיטוריה יוקרתית, מרגיש כמו פינוק מתוק וממכר ומוכן בפחות מ-10 דקות עבודה | טראפלס תמרים עם חמאת שקדים ושוקולד מריר הם הלהיט החדש שמככב במקפיאים של מי שמבין באוכל טוב | מושלם לאירוח, לשבת, או לרגע שבו חייבים משהו מתוק אבל לא מתפשרים על איכות (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 10:09