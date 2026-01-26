הקינוח הממכר שמפיל את הרשת: מוכן ב-10 דקות ונחטף מהמקפיא

מנות/יחידות15
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 15 תמרי מג’הול טריים ורכים
- 1/3 כוס חמאת שקדים טבעית
- 200 גרם שוקולד מריר איכותי
- כף שמן
- 50 גר' קראנץ’ שקדים/ פיסטוקים או אגוזים קצוצים (ניתן לערבב יחד מכל הסוגים)
אופן ההכנה
פותחים את התמרים ומוציאים את הגלעין. (בודקים שהתמר נקי מתולעים).
ממלאים כל תמר בכפית קטנה של חמאת שקדים וסוגרים בעדינות.
ממיסים את השוקולד המריר עם כף שמן עד שהוא חלק ומבריק.
מצפים את התמרים בשוקולד - בטבילה מלאה או בזילוף מעל.
מניחים על נייר אפייה, מפזרים מעל קראנץ’ ומעבירים למקפיא.
לאחר כ-20 דקות הקינוח מתייצב - ושם הקסם קורה.
טיפ של מקצוענים
שומרים את הטראפלס במקפיא ומוציאים 3-4 דקות לפני ההגשה. הביס קר, השוקולד נשבר, והתמר נמס בפה - וזה בדיוק הרגע שבו מבינים למה זה רץ ברשת.
בתאבון!
