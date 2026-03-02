כיכר השבת
מרשים ומושחת בקלי קלות!

הקינוח ששבר את הרשת: אוזני המן מילפיי ב-15 דקות עבודה!

תשכחו מכל מה שידעתם על הקינוחים הנדושים של פורים: הכירו את ה"מילפיי" שהתחפש לאוזן המן בשלוש קומות של קראנץ' צרפתי וקרם וניל חלומי. זהו הקינוח שייגנב את ההצגה בסעודת הפורים עם אפקט "וואו" מטורף של קונדיטוריה יוקרתית והכל ב-15 דקות עבודה בלבד. מנה מרשימה, מושחתת וקלה להכנה שתשאיר את האורחים שלכם פעורי פה (אוכל ומתכונים)

וזני המן מילפיי ב-15 דקות עבודה! (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות20
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לבצק הקראנצ'י:

    • 1 חבילה (1 ק"ג) בצק עלים מופשר
    • מעט אבקת סוכר (לפיזור על הבצק לפני האפייה - הסוד לקריספיות).

    לשכבות הקרם:

    • 2 מיכלים (500 מ"ל סה"כ) קצפת צמחית להקצפה (ריץ').
    • 1 חבילה (80 גרם) אינסטנט פודינג וניל.
    • כ-400-500 גרם קרם וניל מוכן (מהסוג שקונים בחנויות למוצרי אפייה)

    לקישוט:

    • 100 גרם שוקולד מריר איכותי.
    • 100 גרם שוקולד לבן (פרווה).
    • אבקת סוכר להגשה.

    הוראות הכנה ברורות (צעד אחר צעד)

    1. הכנת ה"קראנץ'" (הבצק)

    • מחממים תנור ל-200 מעלות חום. פורסים את בצק העלים על משטח העבודה. בעזרת חותכן משולש גדול (או סכין ושבלונה מקרטון שהכנתם מראש), חותכים משולשים שווים.
    • טיפ מקצועי: חוררו את המשולשים עם מזלג ופזרו עליהם שכבה דקה של אבקת סוכר לפני האפייה - זה ייתן להם צבע ענברי וקריספיות מטורפת. אופים כ-15-20 דקות עד שהמשולשים שחומים וקשיחים. מצננים לגמרי.

    2. הכנת הנבחרת המנצחת (הקרמים)

    • קרם הקצפת: במיקסר, מקציפים את הקצפת הצמחית עם האינסטנט פודינג עד לקבלת קצפת יציבה מאוד (כמעט כמו בטון, כדי שתחזיק את הקומות). מעבירים לשקית זילוף עם צנתר עגול חלק.
    • קרם הווניל: את קרם הווניל המוכן שקניתם בחנות האפייה פשוט מערבבים מעט כדי לרכך אותו, ומעבירים לשקית זילוף נפרדת.

    3. עיצוב הקומה העליונה

    • בוחרים את המשולשים הכי יפים (שליש מכמות המשולשים).
    • ממיסים את השוקולד המריר והלבן (כל אחד בנפרד).
    • טובלים מזלג בשוקולד ומזלפים פסים דקים ("שתי וערב") על המשולשים שבחרתם. מניחים לשוקולד להתקשות.

    4. הארכיטקטורה (ההרכבה)

    • בסיס: מניחים משולש אפוי. מזלפים עליו תלוליות קטנות וצפופות של קרם הקצפת.
    • קומה שנייה: מניחים מעל בעדינות משולש נוסף. עליו מזלפים תלוליות של קרם הווניל העשיר (זה מהחנות).
    • הכתר: סוגרים עם המשולש המקושט בשוקולד.
    • רגע לפני ההגשה: בוזקים ענן של אבקת סוכר מעל הכל.

