מרשים ומושחת בקלי קלות! הקינוח ששבר את הרשת: אוזני המן מילפיי ב-15 דקות עבודה! תשכחו מכל מה שידעתם על הקינוחים הנדושים של פורים: הכירו את ה"מילפיי" שהתחפש לאוזן המן בשלוש קומות של קראנץ' צרפתי וקרם וניל חלומי. זהו הקינוח שייגנב את ההצגה בסעודת הפורים עם אפקט "וואו" מטורף של קונדיטוריה יוקרתית והכל ב-15 דקות עבודה בלבד. מנה מרשימה, מושחתת וקלה להכנה שתשאיר את האורחים שלכם פעורי פה (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 11:33