הקינוח ששבר את הרשת: אוזני המן מילפיי ב-15 דקות עבודה!

מנות/יחידות20
זמן הכנה30 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
לבצק הקראנצ'י:
- 1 חבילה (1 ק"ג) בצק עלים מופשר
- מעט אבקת סוכר (לפיזור על הבצק לפני האפייה - הסוד לקריספיות).
לשכבות הקרם:
- 2 מיכלים (500 מ"ל סה"כ) קצפת צמחית להקצפה (ריץ').
- 1 חבילה (80 גרם) אינסטנט פודינג וניל.
- כ-400-500 גרם קרם וניל מוכן (מהסוג שקונים בחנויות למוצרי אפייה)
לקישוט:
- 100 גרם שוקולד מריר איכותי.
- 100 גרם שוקולד לבן (פרווה).
- אבקת סוכר להגשה.
הוראות הכנה ברורות (צעד אחר צעד)
1. הכנת ה"קראנץ'" (הבצק)
- מחממים תנור ל-200 מעלות חום. פורסים את בצק העלים על משטח העבודה. בעזרת חותכן משולש גדול (או סכין ושבלונה מקרטון שהכנתם מראש), חותכים משולשים שווים.
- טיפ מקצועי: חוררו את המשולשים עם מזלג ופזרו עליהם שכבה דקה של אבקת סוכר לפני האפייה - זה ייתן להם צבע ענברי וקריספיות מטורפת. אופים כ-15-20 דקות עד שהמשולשים שחומים וקשיחים. מצננים לגמרי.
2. הכנת הנבחרת המנצחת (הקרמים)
- קרם הקצפת: במיקסר, מקציפים את הקצפת הצמחית עם האינסטנט פודינג עד לקבלת קצפת יציבה מאוד (כמעט כמו בטון, כדי שתחזיק את הקומות). מעבירים לשקית זילוף עם צנתר עגול חלק.
- קרם הווניל: את קרם הווניל המוכן שקניתם בחנות האפייה פשוט מערבבים מעט כדי לרכך אותו, ומעבירים לשקית זילוף נפרדת.
3. עיצוב הקומה העליונה
- בוחרים את המשולשים הכי יפים (שליש מכמות המשולשים).
- ממיסים את השוקולד המריר והלבן (כל אחד בנפרד).
- טובלים מזלג בשוקולד ומזלפים פסים דקים ("שתי וערב") על המשולשים שבחרתם. מניחים לשוקולד להתקשות.
4. הארכיטקטורה (ההרכבה)
- בסיס: מניחים משולש אפוי. מזלפים עליו תלוליות קטנות וצפופות של קרם הקצפת.
- קומה שנייה: מניחים מעל בעדינות משולש נוסף. עליו מזלפים תלוליות של קרם הווניל העשיר (זה מהחנות).
- הכתר: סוגרים עם המשולש המקושט בשוקולד.
- רגע לפני ההגשה: בוזקים ענן של אבקת סוכר מעל הכל.
