תיעוד מפעים: ילדי 'פרדס כץ' התחפשו לכהנים וללווים וחגגו בזהירות הנדרשת

בעוד היכלי התורה והחינוך נותרו היום שוממים עקב המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, היו מקומות שבהם השמחה לא נדמה | בפרדס כץ, פתח תלמוד התורה הכלל חסידי את שעריו לשעה קלה ומיוחדת, בזהירות הנדרשת ותחת שמירה קפדנית, למסיבת פורים עבור ילדי כיתות המכינה, שהגיעו כשהם מחופשים לכהנים וללווים | הילדים, במתיקותם כי רבה, הפכו את חצר התלמוד תורה למעין "בית מקדש מעט", כשהם משוררים בערגה "והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם" (חרדים)

מסיבת פורים לילדי ת"ת כלל חסידי בפרדס כץ (צילום: שוקי לרר)
3
וואו
שמול
2
חמור מאוד להפר את ההנחיות
חמור מאוד להפר את ההנחיות
1
שטויות!!!! האירוע היה ביום שישי ולא היה ביום ראשון
אמא של תלמיד

