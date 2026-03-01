תחת הנחיות פיקוד העורף תיעוד מפעים: ילדי 'פרדס כץ' התחפשו לכהנים וללווים וחגגו בזהירות הנדרשת בעוד היכלי התורה והחינוך נותרו היום שוממים עקב המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, היו מקומות שבהם השמחה לא נדמה | בפרדס כץ, פתח תלמוד התורה הכלל חסידי את שעריו לשעה קלה ומיוחדת, בזהירות הנדרשת ותחת שמירה קפדנית, למסיבת פורים עבור ילדי כיתות המכינה, שהגיעו כשהם מחופשים לכהנים וללווים | הילדים, במתיקותם כי רבה, הפכו את חצר התלמוד תורה למעין "בית מקדש מעט", כשהם משוררים בערגה "והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם" (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:22