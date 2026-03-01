תיעוד מאיראן - צילום: מהרשתות תיעוד מאיראן | צילום: צילום: מהרשתות 10 10 0:00 / 0:18 תיעוד מאיראן ( צילום: מהרשתות )

מטה הטלויזיה באיראן הופצץ ( צילום: מהרשתות הערביות )

10:50: הותקפה הטלויזיה הממלכתית של טהרן

10:30: במד"א לא התקבלו דיווחים על נפגעים מירי הטילים הנוכחי מאיראן 10:30: צילום רסיס טיל איראני שנפל הבוקר ליד לרמאללה

רסיס איראני ליד רמאללה | צילום: מהרשתות הערביות

10:45: הקבינט יתכנס הערב בשעה 21:00

הרמטכ"ל עם לוחמי חיל האוויר | צילום: דובר צה"ל

10:40: הרמטכ״ל לצוותי אוויר וקרקע בחיל האוויר שתקפו באיראן בתדרוך טרם היציאה למבצע: "כל עם ישראל נושא את עיניו לחיל האוויר הישראלי בגאווה גדולה

10:28: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, נכון ליום א' ה-1 במרץ 2026 בשעה 8:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 456 אנשים, מתוכם כרגע מאושפזים ושוהים במלר"ד 86 אנשים. מתוכם:

1 קשה שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים

19 בינוני

92 קל

3 חרדה

ו-1 בהערכה רפואית

10:25: הצצה למתקפות צה"ל בטהרן

10 10 0:00 / 0:10

תקיפות צה"ל בטהרן | צילום: מהרשתות הערביות

10:20: רחפן נפץ מעיראק התרסק בלב כווית! 💥 דיווחים על מתקפה איראנית משולבת נגד נמל התעופה הבינלאומי ויעדים אסטרטגיים במדינה - צפו בתיעוד

רחפן איראני מתפוצץ | צילום: מהרשתות הערביות

"שאגת הארי" היום השני - עדכונים שוטפים:

10:17: אזעקות נרחבות ברוב רחבי הארץ

10 10 0:00 / 0:10

10:15: לראשונה במבצע ׳שאגת הארי׳: צה״ל תוקף מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.

במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן.

10 10 0:00 / 0:15

10:15: במהלך האזעקות האחרונות, פונתה למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב אישה בשנות ה60 לחייה שסבלה מקוצר נשימה בדרכה לממ"ד ופונתה ע"י מד"א תו"כ מאמצי החייאה.

חרף נסיונות הצוות להיאבק על חייה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

אישור רשמי על חיסול חמינאי ( צילום: צה"ל )

10:06: ״מבצע שאגת הארי״ - לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות איתור חלקי פריטי אמל״ח באזור העמקים. לא דווח על נזק ולא על נפגעים. שוטרי וחבלני משטרת ישראל פועלים במקום.

זירת הנפילה בעמקים ( צילום: דוברות המשטרה )

10:06: אזעקות נשמעות כעת בכל רחבי המרכז, מודיעין, שומרון, השפלה ועוד.

10:00: פיקוד העורף שיגר התרעות לאיזורים רבים ברחבי הארץ, להתכונן לאזעקה הצפויה בקרוב.

09:55: אזעקות הופעלו באזור הבקעה.

09:45: צבא איראן טוען כי חיל האוויר האיראני תקף את בסיסי ארה"ב במדינות באזור המפרץ ובחבל כורדיסטאן שבעיראק בכמה שלבים, ואיימו כי "כל המרכזים הצבאיים של האויב באזור יהיו בהישג ידם של מטוסי הקרב של חיל האוויר שלנו".

09:40: בצה"ל מעריכים כי הפגיעה בתל אביב הייתה מטיל שלם שהכל מאות ק"ג של חומר נפץ.

לפי עיריית תל אביב, 200 תושבים פונו לשלושה בתי מלון. כ-40 מבנים נפגעו מהטיל, מתוכם מבנה אחד שהוגדר כלא ראוי למגורים, 29 מבנים שספגו נזק לרכוש אך ללא פגיעה משמעותית במבנה ועשרה מבנים נוספים שספגו נזקים קלים.

ההרוגה מהטיל היא מטפלת סיעודית.

09:30: מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר קיים אתמול (מוצאי שבת) הערכת מצב וביקר במספר זירות עם מפקדת מחוז דן, אלוף-משנה שני גרשי.

פיקוד העורף גייס כ-20 אלף אנשי מילואים, למוקדים השונים התקבלו כ-65,000 שיחות למוקד הטלפוני ולמעלה מ-9,000 פניות בערוצים הכתובים והדיגיטליים.

לכתבה המלאה - כנסו כאן

כוחות פיקוד העורף בזירת הנפילה בתל אביב | צילום: דובר צה"ל

ביקור מפקד פיקוד העורף ברכבת הקלה ברמת גן | צילום: דובר צה"ל

09:27: במוקד 102 של מחוז ירושלים התקבלו שיחות על נפילת חלקי פריט אמל"ח בגזרת המחוז. צוותי כבאות והצלה הוזנקו למקום ומבצעים סריקות. בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או נזק.

09:25: במד"א עדכנו כי חובשים ופרמדיקים של מד"א סרקו מספר זירות ובשלב זה, לא אותרו נפגעים כלל. צוותי מד"א יצאו לטפל ב-2 מקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך.

09:20: אחרי המטח האחרון מאיראן אותרה נפילה בשטח פתוח במרכז הארץ, בחסדי שמים ללא נפגעים.

פיקוד העורף עדכן כי בכל רחבי הארץ ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים אך עדיין יש להישאר בסמיכות למרחבים מוגנים.

09:15: סוכנות הידיעות "סאברין ניוז" דיווחה כי אחמד וחידי, שהיה שר הפנים של איראן, מונה למפקד החדש של משמרות המהפכה.

09:13: לוחמי אש בגזרת מחוז יו"ש עושים את דרכם לאחד מהיישובים בתחומי המחוז בעקבות דיווח על נפילת חלקי יירוט שגרמו לדליפת גז.

09:12: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה כי לא תהיה מגבלת תקציב בפינוי דיירים שביתם נפגע לבתי מלון ברחבי הארץ.

השר הנחה את גורמי המשרד ורשות המיסים לנהל במידה הנכונה את הפינויים לבתי מלון על מנת לשמור על מלאי פנוי של חדרים למקרה הצורך. לכן רק מי שביתו לא כשיר, יפונה לבית מלון על חשבון המדינה.

09:10: רשות האוכלוסין וההגירה מעדכנת כי ​מהתאריך 28.2.26 בשעה 19:30 ועד היום, 1.3.26, בשעה 08:00, נכנסו בסה"כ לישראל 2,019 ישראלים בכלל המעברים: 753 במעברים היבשתיים, 13 במעברים הימיים ו-1,253 במעברים האוויריים

באותו פרק זמן יצאו מהארץ 1,373 ישראלים בכלל המעברים: 966 במעברים היבשתיים, 49 במעברים הימיים ו-358 במעברים האוויריים.

09:02: אזעקות הופעלו באזור חיפה והצפון.

08:57: אזעקות גם בירושלים וים המלח.

08:55: אזעקות הופעלו כעת במרכז הארץ ובדרום.

08:50: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

08:46: דוברות בילינסון והשרון: במהלך הלילה הגיעו למלר"ד בילינסון 12 פצועים שנפצעו בדרכם למרחבים המוגנים.

בית החולים בילינסון השלים את המעבר לבית החולים התת קרקעי וסיים את קליטת בית חולים השרון ומטופליו לבילינסון. כלל המאושפזים בבית החולים נמצאים במתחמים ממוגנים.

חדרי הלידה הועברו למרחבים מוגנים גם הם.

בית החולים בילינסון נקסט תגבר את שירותיו ומעניק שירותים וירטואליים למטופלים במגוון תחומים: המטולוגיה, אונקולוגיה, נוירולוגיה, כבד, קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, גנטיקה ועוד. כלל השירותים החיוניים ובכללם טיפולים אונקולוגיים, טיפולי פוריות, דיאליזה מתבצעים כסדרם.

המלר"ד הממוגן של בית החולים שהתקשט לכבוד פורים ( צילום: דוברות בילינסון )

08:40: דובר צה"ל מעדכן כי יותר מ-1,200 חימושים הוטלו על-ידי מטוסי קרב של חיל האוויר ביממה האחרונה.

הכנת כוחות חיל האוויר לתקיפה באיראן | צילום: דובר צה"ל

המראות מטוסי חיל האוויר לתקיפה | צילום: דובר צה"ל

בור חיל האוויר במהלך התקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

בור חיל האוויר במהלך התקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

בור חיל האוויר במהלך התקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

היערכות חיל האוויר לתקיפות באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

היערכות חיל האוויר לתקיפות באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

היערכות חיל האוויר לתקיפות באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

היערכות חיל האוויר לתקיפות באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

היערכות חיל האוויר לתקיפות באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

08:35: תאגיד השידור האיראני הודיע רשמית על מותם של הרמטכ"ל האיראני עבד א-רחים מוסאווי, מפקד משמרות המהפכה מוחמד פקפור, מזכיר מועצת ההגנה ויועץ המנהיג העליון עלי שמח'אני ושר ההגנה של איראן עזיז נסיר זאדה.

08:30: כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים עזים בטהרן.

08:05: דיווחים על פיצוצים בדובאי בעקבות מתקפות מאיראן המכוונות נגד יעדים אמריקניים. דיווחים על תקיפות גם בבחריין ובצפון עיראק.

08:00: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, אמר כי "תוקם מועצת מנהיגות שתיקח על עצמה את האחריות של המנהיג העליון עד שייבחר יורשו", זאת בעקבות חיסולו של חמינאי.

07:55: בארה"ב וישראל התקבלה ידיעת הזהב: המנהיג העליון עלי חמינאי נפגש עם יועציו הבכירים עלי לאריג'ני ועלי שמחאני ומבצע 'שאגת הארי' יצא לדרך | מטוסי קרב של צה"ל הטילו 30 פצצות על המתחם של חמינאי שלא שרד

לכתבה המלאה - כנסו כאן

07:50: בתום הערכת המצב שהתקיימה הבוקר, החליט ראש העיר, משה ליאון, כי כל זמן שישראל נמצאת בתקופת חירום ועד להודעה חדשה, לא תגבה העירייה דמי חנייה במקום חנייה מוסדר (כחול-לבן). עם זאת, הנהגים מתבקשים לשמור על הסדר והבטיחות במרחב הציבורי ולהימנע מחנייה בניגוד לחוק.

החל מהיום, תפעיל העירייה שמרטפיות עבור ילדיהם של אנשי הצוותים הרפואיים בבתי החולים בירושלים (שערי צדק, הדסה הר הצופים והדסה עין כרם) וילדי העובדים המוגדרים חיוניים, במטרה לפנות אותם למשימות הכרחיות ולהבטיח רציפות תפקודית ויכולת לספק שירות מיטבי לתושבים בשעת חירום. ילדיהם ייהנו במהלך היום מהפעלות יצירה, מוזיקה ותוכן חינוכי איכותי.

עיריית ירושלים קוראת לתושבים לתרום דם בניידת מד"א שתמוקם החל מהבוקר בחניון כיכר ספרא בקומה מינוס 4, ובכך לסייע בהצלת חיים.

העירייה קוראת לציבור לא לצאת מהבית שלא לצורך חיוני. כלל המקלטים העירוניים ובבתי הספר והחניונים הציבוריים שאושרו ע"י פיקוד העורף, פתוחים לשימוש הציבור בעת הצורך. פריסתם בקישור מטה.

07:45: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, אמר בעקבות חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי כי "האויב טועה אם הוא חושב שהתנקשות במנהיגים תערער את יציבותה של איראן. העם האיראני הוכיח את נאמנותו להנהגתו.

"אנחנו מודעים היטב לכך שהאויב יודע את מקומו בליבו של העם האיראני, ולכן נשרוף את לבבות האויבים. חמינאי התעקש להמשיך את חייו כרגיל ללא כל צעדים יוצאי דופן. העם האיראני יתגבר על נקודת המפנה ההיסטורית הזו בנחישות ובכוח".

07:40: תיעודים נוספים מהאבל באיראן אחרי חיסולו של המנהיג חמינאי.

המוני איראנים מתאבלים על מות חמינאי | צילום: לפי סעיף 27א

07:34: במוקד 102 של מחוז דרום התקבלו שיחות על שריפה שפרצה בגזרת המחוז. צוותי כבאות והצלה פועלים במקום לכיבוי השריפה ולסריקות.

נבדק חשד כי השריפה נגרמה כתוצאה משברי יירוט.

( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל )

( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל )

( צילום: דוברות כבאות והצלה לישראל )

07:28: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מזהיר את איראן: "איראן הצהירה זה עתה שהיא הולכת לפגוע היום חזק מאוד, חזק יותר ממה שפגעה אי פעם. עם זאת, עדיף שלא יעשו זאת, כי אם כן, נכה בהם בעוצמה שלא נראתה כמותה מעולם!".

07:27: יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, מאיים: "נערכנו לכל התרחישים וגם למקרה שלאחר מות חמינאי. נבוא חשבון עם האמריקאים והישראלים. טראמפ ונתניהו חצו את הקו האדום שלנו - והם ישאו בתוצאות. ננחית עליכם מכות כואבות, אתם עוד תראו".

07:25: במחלקה לרפואה דחופה באיכילוב טופלו מתחילת מבצע "שאגת הארי" 74 פצועים, מתוכם - 25 פצועים במהלך הלילה בעקבות הנפילה בתל אביב.

מרביתם הגיעו במצב קל ושוחררו לביתם לאחר קבלת טיפול רפואי. 2 מהפצועים עדיין מאושפזים במצב בינוני עם פציעות הדף.

מתחילת הלחימה הגיעו לאיכילוב 49 פצועים כתוצאה מחבלות בדרך לממ"ד לאורך היום. מרביתם הגיעו במצב קל ושוחררו לביתם לאחר קבלת טיפול רפואי. 4 מתוכם עדיין מאושפזים במצב בינוני עם חבלות ראש, חזה ופציעות אורתופדיות.

הגעתם של הפצועים מהזירה בתל אביב במהלך הלילה ל'איכילוב' ( צילום: ג'ני ירושלמי, דוברות איכילוב )

הגעתם של הפצועים מהזירה בתל אביב במהלך הלילה ל'איכילוב' ( צילום: ג'ני ירושלמי, דוברות איכילוב )

הגעתם של הפצועים מהזירה בתל אביב במהלך הלילה ל'איכילוב' ( צילום: ג'ני ירושלמי, דוברות איכילוב )

הגעתם של הפצועים מהזירה בתל אביב במהלך הלילה ל'איכילוב' ( צילום: ג'ני ירושלמי, דוברות איכילוב )

הגעתם של הפצועים מהזירה בתל אביב במהלך הלילה ל'איכילוב' ( צילום: ג'ני ירושלמי, דוברות איכילוב )

07:20: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת בכל הארץ מהמרחב המוגן - אך להישאר בקרבתו.

07:15: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות ברחבי הארץ - עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או דיווחים על זירות נפילת טילים. במידת הצורך תעודכנו בהמשך. באיחוד הצלה מזכירים לפעול ע"פ הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים מוגנים בעת הישמע אזעקה ולהישאר שם כ-10 דקות.

07:12: פיקוד העורף מודיע כי בדרום הארץ ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים - אך להישאר בקרבתם.

07:10: שר הביטחון ישראל כ"ץ: "הצורר חמינאי סוכל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי" ואיתו עוד בכירים במבצר הטרור האיראני. מי שפעל להשמדת ישראל - הושמד. הצדק נעשה וציר הרשע ספג מכה אנושה.

"ברכות לראש הממשלה בנימין נתניהו על המנהיגות והנחישות ולצה"ל על הביצוע המבריק. נמשיך לפעול בכל העוצמה להגנת מדינת ישראל".

07:08: בפעם השישית הבוקר - אזעקות נוספות הופעלו באזורים הבאים שרון, ירקון, דן, השפלה, שומרון, לכיש, שפלת יהודה, בקעה, ירושלים.

07:05: בכל השיגורים בשעה האחרונה שהפעילו אזעקות כמעט בכל הארץ, מדובר בירי של טילים בודדים, שרובם בחסדי שמים יורטו בהצלחה.

07:01: בפעם החמישית בשעה האחרונה - אזעקות הופעלו בשורת יישובים באזורים הבאים - דן, ירקון, השפלה, שרון, שומרון.

06:58: בפעם הרביעית הבוקר - אזעקות הופעלו ביישובים במרכז הנגב, דרום הנגב, יהודה, מערב הנגב, ים המלח, דן, השפלה, ירקון, לכיש, שרון, שומרון, שפלת יהודה, ירושלים, בקעה, עוטף עזה.

06:58: אחרי התיעודים הרבים של השמחה שפרצה ברחובות איראן עם חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בידי ישראל, בתקשורת הרשמית באיראן מפרסמים תיעודים של איראנים בוכים על מותו.

הבכיות באיראן על חיסול חמינאי | צילום: razavi_aqr_in

06:56: דובר צה"ל: "שיגורים נוספים נורו לעבר מדינת ישראל. הנכם מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות שמופצות אליכם. דובר צה״ל שב ומדגיש לא לפרסם ולשתף מיקומי ותיעודי פגיעות. מערך ההגנה האווירית מזהה ומיירט איומים כל העת".

06:50: דובר צה"ל מחדד כי "במקרה וקיבלתם התרעה, נדרש להישאר במרחב המוגן ולא לצאת עד לקבלת הנחיה מפורשת מפיקוד העורף. אם לא התקבלה התרעה, יש להישאר בסמיכות למרחב המוגן. דובר צה״ל חוזר ומדגיש לא לפרסם ולא לשתף מיקומי ותיעודי פגיעות. מערך ההגנה האווירית מזהה ומיירט איומים כל העת".

06:45: פיצוץ אדיר נשמע בדרום ירושלים, ככל הנראה בשל יירוט מוצלח.

06:42: דיווחים על תקיפות של איראן גם במדינות המפרץ.

06:40: אזעקה הופעלה בירושלים.

06:38: גל שלישי של שיגורים: אזעקות נוספות ברחבי הארץ.

06:32: אזעקות הופעלו באזור המרכז, ירושלים ויהודה ושומרון.

06:28: דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים נוספים מאיראן.

06:24: מד"א מעדכן: אין נפגעים במטח האחרון מאיראן.

06:15: אזעקות ברחבי המרכז

06:08: דובר צה"ל מעדכן כי זוהו שיגורים מאיראן לעבר ישראל.

