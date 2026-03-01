בשעה טובה ומוצלחת שמחה בבית אבוחצירא: נין הבבא סאלי התארס עם בת הגאון רבי יוסף פרץ מפנמה קהל מכובד נטל חלק בשמחת האירוסין לנין בבא סאלי ונכד בבא מאיר, החתן ר' ישראל אבוחצירא, מבחירי ישיבת "באר התלמוד", בנו של האדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא, עב"ג הכלה בת הגאון רבי יוסף פרץ, מרבני פנמה | בין הרבנים שהשתתפו בשמחה נצפה מורו ורבו של החתן, ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:02