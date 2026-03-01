שמחה בבית אבוחצירא: נין הבבא סאלי התארס עם בת הגאון רבי יוסף פרץ מפנמה
קהל מכובד נטל חלק בשמחת האירוסין לנין בבא סאלי ונכד בבא מאיר, החתן ר' ישראל אבוחצירא, מבחירי ישיבת "באר התלמוד", בנו של האדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא, עב"ג הכלה בת הגאון רבי יוסף פרץ, מרבני פנמה | בין הרבנים שהשתתפו בשמחה נצפה מורו ורבו של החתן, ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן (חרדים)
בסוף השבוע שעבר נחגגה שמחת הנישואין לנכד הגאון רבי חכם ניסים בן שמעון, ראב"ד בתל אביב, בן לחתנו הרב סעדיה מניר. עב"ג הכלה, נכדת המקובל הגה"צ רבי ישראל פנחסי זצ"ל, ראש כולל 'האר"י', בת לחתנו הרב יוסף שלום פרחים, מרבני ישיבת 'עטרת יואל' (חרדים)
עולם התורה והחינוך בהיערכות מיוחדת לאור המצב הביטחוני, מרנן ורבנן גדולי הדור העבירו בשעות האחרונות הוראות מפורטות למנהלי המוסדות והישיבות על המשך סדרי הלימוד בצל המצב • הגר"ד לנדו: "אין להקל ראש בבטיחות" • הגרמ"ה הירש: "רק במבני קבע" • הגר"ע אויערבאך: "ללמוד כרגיל במוסדות הבנים ללא מסיבות פורים" • (חרדים)
האברך הרב דניאל פינטו, שנעצר באישון לילה בבאר שבע לעיני ילדיו הרכים, שוחרר מהכלא הצבאי ועלה למעונות גדולי ישראל בבני ברק • העדות המצמררת על מניעת תפילה במניין, הזעזוע במעון הגרמ"ה הירש, והמחווה הנדירה של המשגיח הגרמ"ד ליפקוביץ שפתח עבורו בקבוק יין עתיק של אביו זצ"ל והושיבו על כיסאו • "בעזרת השם אגיע לבאר שבע להיות סנדק לבנך" • סיפור של מסירות נפש (חרדים)
בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בפורים לא רעד ההר ולא נבקע הים. שום ברק לא פילח את שמי שושן. בארמון של אחשוורוש התנהלו משחקי כוח רגילים, המן זמם כדרכם של רשעים, ואסתר פעלה באומץ שקט. הכול טבעי, כמעט אפרורי | ודווקא שם - בתוך הסבך המדיני והאנושי - נחשפה יד מכוונת משמים. זהו נס שאינו שובר את הכלים אלא מגלה שהכלי עצמו קדוש. לא אלוקות שמעל העולם, אלא אלוקות שבתוך העולם. ולכן קיבלו ישראל את התורה מאהבה: כי התברר שאין מציאות מחוץ לבורא (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מצות עשה מן התורה: כל הפרטים על קריאת פרשת זכור, והאם נשים חייבות לשמוע את הקריאה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בשעה טובה: ועד מושב מירון אישר אתמול (חמישי) את מינויו הרשמי של הגאון רבי אלעזר שטרן לרבה של אתרא קדישא מירון • בנו של הרב המיתולוגי זצ"ל, שכבר הספיק להקים בית הוראה במקום, יכהן כממשיך דרכו של אביו • תושבים במירון: "המינוי שם סוף לבלבול של אלו שניסו לנכס לעצמם את התואר במסעות בחו"ל" (חרדים)
