המתיחות הביטחונית חסרת התקדים והמתקפה מאיראן נותנים את אותותיהם גם בהיכלי התורה בירושלים. הערב, במוצאי שבת קודש, הוחלט על שינויים דרמטיים בסדרי השיעורים השבועיים של הראשונים לציון, הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף, וזאת מתוך חובת הזהירות והציות להנחיות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
לראשונה מזה תקופה ארוכה, בוטל השיעור המרכזי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, בבית הכנסת 'היזדים' בשכונת הבוכרים. השיעור לא יתקיים במתכונתו הרגילה בשל הצורך למנוע התקהלויות. תחת זאת, יימסר השיעור ממעונו של הראשל"צ בשכונת סנהדריה המורחבת, שם יצולם ויועבר בשידור חי.
במקביל, גם בבית הכנסת 'יחווה דעת' ברחוב אגסי בשכונת הר נוף, נרשמים שינויים. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ימסור את שיעורו השבועי הקבוע, אולם בהתאם למצב הביטחוני, השיעור יימסר ללא נוכחות קהל כלל. חובבי התורה יוכלו לעקוב אחר השיעור באמצעות השידור החי שיצא מתוככי בית המדרש, תוך הקפדה יתרה על שלומם של המשתתפים.
גדולי ישראל קראו לציבור להישמע להוראות כוחות הביטחון ולנצל את הערב לתפילה ולהתחזקות בלימוד התורה, לישועת עם ישראל ולביטול כל הגזרות הקשות מעל ארצנו הקדושה.
בתוך כך, בשעות אחר הצהריים של יום השבת בשכונת רוממה בירושלים, תושבי השכונה הופתעו לראות רכב של מד"א מסתובב ברחובות בעיצומו של יום השבת.
באמצעות מערכת הכריזה, הושמע פסק הלכה מיוחד ודחוף בשמו של הראשון לציון הגר"י יוסף, עקב המצב הקשה והחשש הממשי לחיי אדם, על הציבור לבוא ולתרום דם בעיצומה של השבת. הפסק, מבוסס על היסוד ההלכתי של "פיקוח נפש דוחה שבת".
מקורבי הראשל"צ מציינים כי לאורך כל השבת עקב הראשל"צ מקרוב אחר ההתפתחויות הביטחוניות, תוך שהוא מדגיש את החובה לשמור על הנחיות 'ונשמרתם' לצד הגברת התפילה והלימוד לישועת עם ישראל.
