הראשלצ"ים הגר"י והגר"ד יוסף ( צילום: דוד ארזני -מנדי טויטו )

המתיחות הביטחונית חסרת התקדים והמתקפה מאיראן נותנים את אותותיהם גם בהיכלי התורה בירושלים. הערב, במוצאי שבת קודש, הוחלט על שינויים דרמטיים בסדרי השיעורים השבועיים של הראשונים לציון, הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף, וזאת מתוך חובת הזהירות והציות להנחיות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

לראשונה מזה תקופה ארוכה, בוטל השיעור המרכזי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, בבית הכנסת 'היזדים' בשכונת הבוכרים. השיעור לא יתקיים במתכונתו הרגילה בשל הצורך למנוע התקהלויות. תחת זאת, יימסר השיעור ממעונו של הראשל"צ בשכונת סנהדריה המורחבת, שם יצולם ויועבר בשידור חי.

הראשל''צ הגאון רבי יצחק יוסף, בשיעורו השבועי בבית הכנסת היזדים ( צילום: דוד ארזני )

במקביל, גם בבית הכנסת 'יחווה דעת' ברחוב אגסי בשכונת הר נוף, נרשמים שינויים. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ימסור את שיעורו השבועי הקבוע, אולם בהתאם למצב הביטחוני, השיעור יימסר ללא נוכחות קהל כלל. חובבי התורה יוכלו לעקוב אחר השיעור באמצעות השידור החי שיצא מתוככי בית המדרש, תוך הקפדה יתרה על שלומם של המשתתפים.

הגר"ד יוסף ( צילום: אריה לייב אברהמס | פלאש 90 )