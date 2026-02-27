יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: כשהשמיים לא נפתחו - והאלוקים התגלה | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בפורים לא רעד ההר ולא נבקע הים. שום ברק לא פילח את שמי שושן. בארמון של אחשוורוש התנהלו משחקי כוח רגילים, המן זמם כדרכם של רשעים, ואסתר פעלה באומץ שקט. הכול טבעי, כמעט אפרורי | ודווקא שם - בתוך הסבך המדיני והאנושי - נחשפה יד מכוונת משמים. זהו נס שאינו שובר את הכלים אלא מגלה שהכלי עצמו קדוש. לא אלוקות שמעל העולם, אלא אלוקות שבתוך העולם. ולכן קיבלו ישראל את התורה מאהבה: כי התברר שאין מציאות מחוץ לבורא (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:37