הגה"צ רבי אלעזר שטרן אב"ד מירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

במעמד מיוחד ובהחלטה רשמית של ועד מושב מירון, מונה אתמול (חמישי) הגאון רבי אלעזר שטרן למרא דאתרא של מושב מירון. הרב, בנו של רבה המיתולוגי של מירון הגאון רבי מאיר זאב שטרן זצ"ל שנפטר לפני כשלוש שנים, נכנס באופן רשמי לנעליו הגדולות של אביו.

הגר"א שטרן נחשב לדיין ומורה הוראה מובהק מזה שנים רבות. הוא מוכר בעולם התורה כמחברם של הספרים החשובים "גן נאה" ושו"ת "ברכת אלעזר". בעבר כיהן כרב קהילת "מאורי אור" באשדוד, אך עם פטירת אביו, ובהתאם לצוואתו המפורשת, עבר להתגורר במירון כדי להמשיך את שושלת הרבנות במקום. מאז הגעתו למושב, משמש הרב ככתובת הלכתית מרכזית עבור תושבי המקום והעולים לציון הרשב"י, ואף ייסד בית הוראה שנותן מענה שוטף בכל שעות היממה. דמותו של הרב מפארת את מעמדי ההוד וההדלקות במירון, והכל נעשה תחת השגחתו והכוונתו ההלכתית.

כתב המינוי למירון

למרות שהרב פעל בשטח בשלוש השנים האחרונות, המינוי הרשמי של ועד המושב מעניק כעת משנה תוקף למעמדו. אחד מתושבי מירון מסביר בשיחה עם 'כיכר' את חשיבות הצעד:

"עד היום, מאז פטירת הרב זצ"ל, היו כאלו שניסו לנצל את הוואקום. ראינו אנשים שיצאו למסעות בחו"ל והשתמשו בתואר 'מרא דאתרא דמירון', כשהם שוכרים גבאים שיכריזו לפניהם ואחריהם בתואר לא להם. כעת, עם המינוי הרשמי והחד משמעי של הוועד, ידעו כולם כי הגאון רבי אלעזר הוא הרב המוסמך והבלעדי של המקום".

בישוב מציינים בסיפוק כי המינוי הרשמי יאפשר את המשך תנופת מוסדות הדת וההוראה במירון, תחת הנהגתו של הרב שממשיך את דרך אביו בנועם ובחן.