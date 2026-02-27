כיכר השבת
סוף לפולמוס

אחרי הוויכוח התורני הנרחב: הראש"ל הכריע מתי קוראים את המגילה ברמלה

לאחר שבועות של דיונים סוערים בקרב רבני העיר, הכרעה הלכתית סופית הועברה למרא דאתרא במכתב מיוחד של הגר"י יוסף שקבע את סדר ימי הפורים בעיר רמלה (חרדים)

(צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

לאחר שבועות של טלטלה ודיונים סוערים בקרב רבני העיר רמלה סביב מועד חגיגות הפורים, יוצאת הכרעה הלכתית נחרצת מאת הראשון לציון הגאון רבי , הקובעת באופן ברור את סדר ימי הפורים בעיר.

הפולמוס, שעורר הדים רבים בשבועות האחרונים והגיע גם לציבור הרחב, הובא לפתחו של הראשון לציון לאחר שהמרא דאתרא של העיר רמלה, רבי יצחק אבוחצירא, ביקש לברר לעומק את הספיקות ההיסטוריים וההלכתיים שעלו סביב מעמדה של העיר לעניין דיני פורים.

לצורך בירור המציאות והנתונים המדויקים בשטח, שיגר המרא דאתרא את הרב אלמוג לוי, שבחן את הממצאים והמקורות הרלוונטיים. הנתונים שנאספו הוגשו למעונו של הראשון לציון, אשר בחן את הדברים לעומק בטרם קבלת ההכרעה.

כעת, לאחר בחינה מדוקדקת של הממצאים, שיגר הראשון לציון מכתב מיוחד באמצעות תלמידו הרב ישראל סימן טוב למרא דאתרא, ובו הכרעה ברורה וסופית המורה על סדר ימי הפורים בעיר רמלה.

בתום דיון הלכתי נפסק כי תושבי רמלה ינהגו את כל סדר ימי הפורים גם בי"ד וגם בט"ו, אבל ביום השני יקראו את המגילה ללא ברכה. בשתי הימים, יקראו בתורה.

3
למה הרב הנוכחי אבוחצירא לא שואל את הרה"ר הספרדי שממונה עליו?
??
2
אמר ריב"ל לוד ואונו וגיא החרשים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון הוו. מבחינת תחום שבת רמלה ולוד הם עיר אחת. רוב ככל הפוסקים הכריעו ששינוי רשות מוניציפלי אינם נחשבים כשתי רשויות
גמ' מפורשת
1
גרנו ברמלה לפני 20 שנה, שלוש שנים בשליחות תורנית, וכמובן שקראנו מגילה גם ביום ט״ו בלי ברכה. חוץ מהקבוצה שלנו, כמעט ולא שמעתי שיש מישהו שקורא ביום השני. ב״ה היום יש שם עשרות משפחות המקפידות על קלה כבחמורה, חלקן פירות של הפעילות שלנו.
איילת השחר

