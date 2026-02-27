לאחר שבועות של טלטלה ודיונים סוערים בקרב רבני העיר רמלה סביב מועד חגיגות הפורים, יוצאת הכרעה הלכתית נחרצת מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הקובעת באופן ברור את סדר ימי הפורים בעיר.

הפולמוס, שעורר הדים רבים בשבועות האחרונים והגיע גם לציבור הרחב, הובא לפתחו של הראשון לציון לאחר שהמרא דאתרא של העיר רמלה, רבי יצחק אבוחצירא, ביקש לברר לעומק את הספיקות ההיסטוריים וההלכתיים שעלו סביב מעמדה של העיר לעניין דיני פורים.

לצורך בירור המציאות והנתונים המדויקים בשטח, שיגר המרא דאתרא את הרב אלמוג לוי, שבחן את הממצאים והמקורות הרלוונטיים. הנתונים שנאספו הוגשו למעונו של הראשון לציון, אשר בחן את הדברים לעומק בטרם קבלת ההכרעה.

כעת, לאחר בחינה מדוקדקת של הממצאים, שיגר הראשון לציון מכתב מיוחד באמצעות תלמידו הרב ישראל סימן טוב למרא דאתרא, ובו הכרעה ברורה וסופית המורה על סדר ימי הפורים בעיר רמלה.

בתום דיון הלכתי נפסק כי תושבי רמלה ינהגו את כל סדר ימי הפורים גם בי"ד וגם בט"ו, אבל ביום השני יקראו את המגילה ללא ברכה. בשתי הימים, יקראו בתורה.