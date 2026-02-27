יוזמה רוחנית יוצאת דופן לקראת ימי הפורים: ח״כ משה אבוטבול החל בימים אלו בהפצת תדפיסים מהודרים של הלכות קמיצה מתוך הרמב״ם בבתי כנסת ובבתי מדרש רבים, במטרה לעודד לימוד הלכות אלו בחג הפורים, מתוך תפילה לחיזוק עם ישראל מול איומי המלחמה והמתיחות הביטחונית.

לדברי אבוטבול, "חז"ל מספרים במסכת מגילה, שכאשר המן חיפש את מרדכי הצדיק להלבישו בבגדי המלכות כפי שציווהו המלך אחשוורוש, פגש המן את מרדכי בשעה שלומד תורה עם תלמידיו, שאל אותו המן הרשע 'באיזה הלכות אתם לומדים?' השיבו לו שבזמן בית המקדש מי שנידב מנחה לה' היה מביא מלוא קומצו סולת, ובכך היה מתכפר לו. אמר להם המן הרשע, מלוא הקומץ שלכם מן הסולת בא ודחה את עשרת אלפים כיכר הכסף שנתתי לאחשוורוש להשמידכם, רח"ל".

"רבנים חשובים אתם נועצתי אמרו כי אולי בימים אלו שיש מלחמות מבית ומחוץ, ואיראן שוב מאיימת על ישראל באיומי מלחמה, ראוי בחג הפורים לאמץ את אותה סגולה של לימוד הלכות קמיצה, ובכך להרים את מזלם של עם ישראל, ואף להגביה את קרנם של לומדי התורה שמגנים על עם ישראל בתורתם", אומר אבוטבול.

צוות לשכתו של אבוטבול הפיץ בימים אלו בבתי מדרשות רבים תדפיס מהודר של הלכות קמיצה, יחד עם דברי הסבר על חשיבות הלימוד בהלכות אלו בחג הפורים כסגולה ומגן על עם ישראל, מתוך תפילה ששוב קרן ישראל תעלה מעלה כמו בימים ההם גם בזמן הזה, 'וליהודים היה אורה ושמחה'.