“פצצה ושמה קמיצה”: הח"כ ביוזמה מפתיעה לקראת פורים מול איומי איראן

ח״כ משה אבוטבול הפיץ הלכות קמיצה בבתי כנסת ובבתי מדרש ברחבי הארץ כסגולה לישועת ישראל וחיזוק לומדי התורה | “מלוא הקומץ דחה את גזירת המן” (חדשות)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יוזמה רוחנית יוצאת דופן לקראת ימי הפורים: ח״כ משה אבוטבול החל בימים אלו בהפצת תדפיסים מהודרים של הלכות קמיצה מתוך הרמב״ם בבתי כנסת ובבתי מדרש רבים, במטרה לעודד לימוד הלכות אלו בחג הפורים, מתוך תפילה לחיזוק עם ישראל מול איומי המלחמה והמתיחות הביטחונית.

לדברי אבוטבול, "חז"ל מספרים במסכת מגילה, שכאשר המן חיפש את מרדכי הצדיק להלבישו בבגדי המלכות כפי שציווהו המלך אחשוורוש, פגש המן את מרדכי בשעה שלומד תורה עם תלמידיו, שאל אותו המן הרשע 'באיזה הלכות אתם לומדים?' השיבו לו שבזמן בית המקדש מי שנידב מנחה לה' היה מביא מלוא קומצו סולת, ובכך היה מתכפר לו. אמר להם המן הרשע, מלוא הקומץ שלכם מן הסולת בא ודחה את עשרת אלפים כיכר הכסף שנתתי לאחשוורוש להשמידכם, רח"ל".

"רבנים חשובים אתם נועצתי אמרו כי אולי בימים אלו שיש מלחמות מבית ומחוץ, ו שוב מאיימת על ישראל באיומי מלחמה, ראוי בחג הפורים לאמץ את אותה סגולה של לימוד הלכות קמיצה, ובכך להרים את מזלם של עם ישראל, ואף להגביה את קרנם של לומדי התורה שמגנים על עם ישראל בתורתם", אומר אבוטבול.

צוות לשכתו של אבוטבול הפיץ בימים אלו בבתי מדרשות רבים תדפיס מהודר של הלכות קמיצה, יחד עם דברי הסבר על חשיבות הלימוד בהלכות אלו בחג הפורים כסגולה ומגן על עם ישראל, מתוך תפילה ששוב קרן ישראל תעלה מעלה כמו בימים ההם גם בזמן הזה, 'וליהודים היה אורה ושמחה'.

3
נשמח שתעלו את החוברת.. אין על בוטבול!!!!!
משי
2
נפלא. היכן נמצא הדבר ברמב"ם? הרי זאת גמרא מפורשת, שניצלו בזכות לימוד הלכות הקמיצה.
מאמינים לחז"ל הקדושים
1
אולי במקום ללמוד הלכות קמיצה הגיע הזמן לעשות קמיצה אמיתית בבית המקדש? אנחנו לא בפרס הר הבית בידינו שכחת את זה מר אבוטבול?
מאן דאמר

