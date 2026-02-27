כיכר השבת
מוכנים לתקיפה

צילומי לוויין סיניים: מטוסי F-22 אמריקניים כבר נפרסו בבסיס עובדה בנגב

תיעוד חדש מצביע על הגעת 11 מטוסי קרב מתקדמים, חלקם על מסלול ההמראה; במקביל נרשמו תנועות חריגות בבסיסים אמריקניים בקטאר, כרתים ודייגו גרסיה על רקע המתיחות מול איראן (חדשות)

(צילום: MizarVision)

על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת מול והאפשרות להסלמה אזורית, צילומי לוויין חדשים מצביעים על המשך היערכות אמריקנית נרחבת באזור, כולל פריסה של מטוסי קרב מתקדמים בישראל.

לפי תיעוד שפרסמה חברת הלוויינים הסינית MizarVision, בבסיס עובדה שבנגב תועדו 11 מטוסי קרב מסוג F-22 שהגיעו בימים האחרונים, כאשר ארבעה מהם כבר נמצאים על מסלול ההמראה. בנוסף, בתמונות נראה מטוס תובלה מסוג C-17, שעל פי ההערכות הביא ציוד צבאי לבסיס.

הפריסה בישראל מצטרפת לשורת תנועות חריגות שנרשמו בבסיסים אמריקניים נוספים באזור. בבסיס אל־עודייד בקטאר תועדו לפי הצילומים האחרונים 12 מטוסי תובלה ושלושה מסוקי תקיפה, אך ללא מטוסי תדלוק, לאחר שאלה ככל הנראה הועברו למוקדים אחרים. בתיעודים שפורסמו יום קודם לכן נראה כי נותר במקום מטוס תדלוק אחד בלבד לצד מספר מצומצם של כלי טיס נוספים.

גם בנמל התעופה בחאניה שבכרתים תועד ריכוז כוחות אמריקני, כולל כשמונה מטוסי תדלוק, שני מטוסי סיור ומעקב מסוג RC-135, מטוסי קרב F-15 ומטוס תובלה.

במקביל פורסמו צילומים מהבסיס האמריקני בדייגו גרסיה, המכונה לעיתים “אי המפציצים”, שם נראו כ־14 כלי טיס אמריקניים, בהם מטוסי קרב, מטוסי תדלוק, מטוסי תובלה ומטוסי P-8 המשמשים למשימות סיור ימי, מודיעין ולוחמה נגד צוללות.

גם בבסיס הנסיך סולטן שבסעודיה תועדו מטוסים רבים, בהם מטוסי תדלוק KC-135 ומטוסי E-11A המשמשים לפיקוד, שליטה ותקשורת.

במשך שבועות ארוכים מעבירה ארצות הברית כוחות וציוד צבאי נוספים למזרח התיכון, כאשר האפשרות לפעולה צבאית נגד איראן נותרת על הפרק, לצד המשך המגעים הדיפלומטיים בין הצדדים.

1
זה אומר שהסינים מרגלים באלגנטיות
חייבאר מיילי

