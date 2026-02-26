הזוי: הנהג ביקש מהנוסע המוגבל את הטלפון - ועשה טריק מרושע

נהג מונית מלוד יפצה נוסע על הרצף האוטיסטי בסכום של 8,250 שקלים לאחר שגבה ממנו שכר הסעה מופקע.

מכתב האישום עולה כי הנוסע, הנמצא על הרצף האוטיסטי, הזמין נסיעה מיוחדת באמצעות יישומון “גט טקסי” מרחוב הולצמן ברחובות לאוניברסיטת אריאל.

הנהג אישר את ההזמנה והגיע לנקודת האיסוף, אולם בטרם החל בנסיעה ביקש מהנוסע את מכשיר הטלפון, הזין יעד חלופי לנס ציונה, ביטל את ההזמנה ודרש שכר הסעה של 825 שקלים, כולל תוספת תשר.

כעבור כעשר דקות מתחילת הנסיעה הודיע הנוסע לאימו כי התבקש לשלם 750 שקלים לא כולל טיפ. האם דרשה לשוחח עם הנהג והבהירה כי המחיר מופרז, דרשה להשיב את הכסף ולהתאים את שכר הנסיעה ליעד המקורי, תוך הדגשת מגבלת בנה. הנהג לא נענה לבקשתה ובתום הנסיעה גבה את הסכום המלא, למרות ביטול ההזמנה ביישומון.

שופט בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה, קבע כי מדובר במעשה חמור המצדיק החמרה בענישה. לדבריו, “הנאשם היה מודע למוגבלותו של הנוסע, אך בחר לנצל זאת לצורך רווח כספי. ניצול מצוקתו של אדם על הרצף האוטיסטי לשם רווח כספי אינו מתמצה בפגיעה רכושית בלבד אלא מהווה כשל ערכי ומוסרי חמור".

השופט הוסיף כי "הנאשם אף לא מצא לנכון לחזור בו, חרף הפצרותיה של אם הנוסע שיחזיר את הכסף שלקח, וגם לכך יש לתת ביטוי בגזירת העונש.”

מלבד הפיצוי הכספי בית המשפט הטיל על הנהג גם קנס בסך 6,000 שקלים, פסילה בפועל של רישיון הנהיגה הציבורי לתקופה של 60 יום, ועבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 150 שעות. בנוסף נגזרה פסילה על תנאי של רישיון הנהיגה למשך שלושה חודשים, לתקופה של שלוש שנים, והנהג חויב לחתום על התחייבות בסך 20 אלף שקלים להימנע מביצוע עבירה דומה.