מאחורי הכותרות על "הלוחם הדתי", מסתתר סיפור על דור חדש של נוער ישראלי, מחובר לשורשים, שלא מפחד לנצח ולומר תודה לקדוש ברוך הוא.

השיא הספורטיבי התרחש במוצאי השבת האחרונה, כאשר גורדון הכניע את יריבו הטורקי, עלי קויונצ'ו, שפרש מהקרב בעיצומו. בנחיתתו בנתב"ג, מוקף במאות מעריצים וכתבים, שמר גורדון על צניעות וייחס את הצלחתו לאמונה: "אני חייל של אלוקים, בלעדיו אני כלום". הוא סיפר כי למרות המתיחות וההתבטאויות הפרו-פלסטיניות של יריבו, הוא נשאר מרוכז: "הגעתי מאוד ממוקד, שקט ובטוח בעצמי, ידעתי שאני במקום חזק מנטלית".

במהלך השיעור ברמת גן, העניק הרב פריוף פרשנות משלו לקרב המהיר: "הבן אדם נכנס לזירה. המכה הראשונה, הכי פשוטה בעולם שלחה אותו למטה זה מראה לך שבורא עולם נכנס איתו לזירה".

מול אולם מלא במאות צעירים הצמאים למילות אמונה, נראה הלוחם הקשוח אחרת לגמרי. גורדון נעמד בהתרגשות ובירך את ברכת "הגומל" ואמר "מזמור לתודה" ו"נשמת כל חי" אל מול מאות הצעירים שנכחו בשיעור. כשנשאל על ידי הרב כיצד שמר על קור רוח בזירה מול האיומים והלחץ, חשף גורדון את המנוע הפנימי שלו: "זה לנתק הכל, להיות אתה ואלוהים ולהתפלל ולהאמין. כל פעם שהרגשתי לחץ, דברים עולים, ישר, תפילות, מוציא תהילים, קורא תהילים. זה ליווה אותי כל הדרך עד הניצחון".

​הרב פריוף הוסיף כי גורדון מייצג מודל של "קידוש השם" מודרני: "הוא לא גדל בישיבה, הוא גדל בזירה, והוא אומר לכם - בזמן שכולם מסתכלים עליך ורוצים שתנצח, הדרך היחידה היא להיות אתה מול אלוקים ולהאמין".

​ כאות הוקרה, העניק הרב פריוף לגורדון סידור תפילה מיוחד עליו נחרט שמו עם הקדשה אישית. גורדון חתם את דבריו במסר לצעירים: "אל תיתנו למחשבות או לפחדים להסיח את דעתכם; ברגע שאתם מחוברים לבורא בלב, שום דבר אחר לא יכול להשפיע עליכם"

עבור גורדון, הניצחון האמיתי הוא הקידוש השם שנוצר. וכפי שסיכם זאת הרב: "הוא מראה לעולם מה זה קידוש השם באמת. כשהוא חוזר מזירה לשיעור תורה, הוא אומר: "אני מאמין שניצחתי בזכות התהילים שלכם, בזכות בורא עולם".