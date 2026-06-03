כיכר השבת
לזה לא ציפו

עלו על האוטובוס הלא נכון: המארב הלילי של הבלשים בירושלים | צפו

בפעילות ממוקדת של שוטרי תחנת עוז, נחשפה ועצרה המשטרה חוליית גנבים ממזרח ירושלים החשודה בגניבת חמישה אוטובוסים ברחבי הבירה בשבועות האחרונים. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט, והחקירה נמשכת במטרה לחשוף מעורבים נוספים (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

דרמה לילית בסגנון "עוקץ ממוחשב" התחוללה לפנות בוקר (רביעי) בשכונת קריית משה ב, כאשר שוטרי בלשים פשטו על חוליית גנבי רכב מתוחכמת שהתמחתה בגניבת אוטובוסים.

המעצר הגיע בסיומו של מבצע סמוי וממושך שניהלו חוקרי תחנת עוז במחוז ירושלים, בעקבות רצף גניבות של כלי רכב ציבוריים כבדים ברחבי העיר - אירועים שהפכו למטרד משמעותי עבור חברות התחבורה הציבורית ומפעילי ההסעות באזור.

החקירה המשטרתית המורכבת שילבה זרועות מודיעיניות, מערכי בילוש ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שאיפשרו לחוקרים להתחקות אחר דפוסי הפעולה של חברי החוליה.

על פי החשד, מדובר ברשת מאורגנת היטב שחבריה מעורבים באופן ישיר בלפחות חמישה מקרי גניבה שונים של אוטובוסים שאירעו בתקופה האחרונה בבירה. גניבת כלי רכב מסוג זה דורשת לעיתים קרובות ידע טכני מוקדם, נגישות למערכות ההנעה של רכבים כבדים, ותכנון לוגיסטי מוקדם להעברת הרכבים ליעדם הפלילי.

הפריצה המרכזית בתיק התרחשה כאשר תצפיתנים של זיהו רכב פרטי חשוד אשר שימש, על פי החשד, כ"רכב מוביל" או כלי תחבורה של חברי החוליה לצורך הגעה לזירות העבירה. בהכוונת מרכז השליטה של מחוז ירושלים ובזמן אמת, זיהו השוטרים את החשודים פועלים באזור חניון אוטובוסים בשכונת קריית משה, בעודם מנסים להוציא לפועל גניבה נוספת.

במקום נעצרו שלושה חשודים, בשנות ה-20 לחייהם, תושבי מזרח ירושלים, והם הועברו מיד לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה. השלושה הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים לדיון בהארכת מעצרם, שם ביקשה המשטרה להותירם מאחורי סורג ובריח לצורך המשך פעולות החקירה.

בית המשפט נעתר חלקית לבקשה והאריך את מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים עד ליום ראשון, י"ז בסיוון (7.6.26), בעוד החשוד השלישי שוחרר תחת תנאים מגבילים. במשטרה מציינים כי הלחימה בעבירות הרכוש והפגיעה בקניין הציבורי תימשך בכל האמצעים הזמינים.

משטרהירושליםאוטובוסיםקרית משה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר