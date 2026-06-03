דרמה לילית בסגנון "עוקץ ממוחשב" התחוללה לפנות בוקר (רביעי) בשכונת קריית משה בירושלים, כאשר שוטרי בלשים פשטו על חוליית גנבי רכב מתוחכמת שהתמחתה בגניבת אוטובוסים.

המעצר הגיע בסיומו של מבצע סמוי וממושך שניהלו חוקרי תחנת עוז במחוז ירושלים, בעקבות רצף גניבות של כלי רכב ציבוריים כבדים ברחבי העיר - אירועים שהפכו למטרד משמעותי עבור חברות התחבורה הציבורית ומפעילי ההסעות באזור.

החקירה המשטרתית המורכבת שילבה זרועות מודיעיניות, מערכי בילוש ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שאיפשרו לחוקרים להתחקות אחר דפוסי הפעולה של חברי החוליה.

על פי החשד, מדובר ברשת מאורגנת היטב שחבריה מעורבים באופן ישיר בלפחות חמישה מקרי גניבה שונים של אוטובוסים שאירעו בתקופה האחרונה בבירה. גניבת כלי רכב מסוג זה דורשת לעיתים קרובות ידע טכני מוקדם, נגישות למערכות ההנעה של רכבים כבדים, ותכנון לוגיסטי מוקדם להעברת הרכבים ליעדם הפלילי.

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הפריצה המרכזית בתיק התרחשה כאשר תצפיתנים של המשטרה זיהו רכב פרטי חשוד אשר שימש, על פי החשד, כ"רכב מוביל" או כלי תחבורה של חברי החוליה לצורך הגעה לזירות העבירה. בהכוונת מרכז השליטה של מחוז ירושלים ובזמן אמת, זיהו השוטרים את החשודים פועלים באזור חניון אוטובוסים בשכונת קריית משה, בעודם מנסים להוציא לפועל גניבה נוספת.

במקום נעצרו שלושה חשודים, בשנות ה-20 לחייהם, תושבי מזרח ירושלים, והם הועברו מיד לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה. השלושה הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים לדיון בהארכת מעצרם, שם ביקשה המשטרה להותירם מאחורי סורג ובריח לצורך המשך פעולות החקירה.

בית המשפט נעתר חלקית לבקשה והאריך את מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים עד ליום ראשון, י"ז בסיוון (7.6.26), בעוד החשוד השלישי שוחרר תחת תנאים מגבילים. במשטרה מציינים כי הלחימה בעבירות הרכוש והפגיעה בקניין הציבורי תימשך בכל האמצעים הזמינים.