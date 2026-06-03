העיתונאי עמית סגל הגיב הערב (רביעי) בחריפות להתפרעות הקשה שהתרחשה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. "גם בראש המעוות של המתפרעים, ההתנפלות על בית משפחת סולברג זו פגיעה נבזית במיוחד", כתב סגל.

סגל הדגיש כי השופט סולברג היה היחיד שהתנגד לפסילת חוק הגיוס בפעם הקודמת, והוסיף: "הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו זה שהוא מונע משנאת חרדים. הוא שופט העליון היחיד, שיש שני חרדים ששימשו כעוזרים משפטיים בכירים שלו, במשך שנים".

"אין ולא היה אדם שיותר רגיש לציבור החרדי בבית המשפט העליון מהשופט נעם סולברג", הבהיר העיתונאי, תוך שהוא מציין את הפער בין דמותו האמיתית של השופט לבין האופן שבו הוא הוצג על ידי המתפרעים.