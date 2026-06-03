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"הרגיש ביותר לציבור החרדי"

"פגיעה נבזית במיוחד": העיתונאי הגיב בחריפות על ההתפרעות בבית סולברג

העיתונאי עמית סגל הגיב בחריפות להתפרעות של חרדים קיצוניים מול בית השופט סולברג | "הוא היחיד שהתנגד לפסילת החוק, ושני חרדים שימשו כעוזרים משפטיים שלו" (בארץ)

2תגובות
העיתונאי עמית סגל (צילום: אריה לייב אברמס\פלאש90)

העיתונאי עמית סגל הגיב הערב (רביעי) בחריפות להתפרעות הקשה שהתרחשה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. "גם בראש המעוות של המתפרעים, ההתנפלות על בית משפחת סולברג זו פגיעה נבזית במיוחד", כתב סגל.

סגל הדגיש כי השופט סולברג היה היחיד שהתנגד לפסילת חוק הגיוס בפעם הקודמת, והוסיף: "הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו זה שהוא מונע משנאת חרדים. הוא שופט העליון היחיד, שיש שני חרדים ששימשו כעוזרים משפטיים בכירים שלו, במשך שנים".

"אין ולא היה אדם שיותר רגיש לציבור החרדי בבית המשפט העליון מהשופט נעם סולברג", הבהיר העיתונאי, תוך שהוא מציין את הפער בין דמותו האמיתית של השופט לבין האופן שבו הוא הוצג על ידי המתפרעים.

מהמחאות ליד בית השופט (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בנוסף, סגל הפנה את תשומת הלב להקשר האנושי הכואב של האירוע. "הבתים השכנים שייכים למשפחה שכולה מהמלחמה ולמשפחה שבנה נפצע קשה בלבנון", ציין, תוך הדגשת הפגיעה הכפולה שנגרמה למשפחות אלו.

במהלך ההתפרעות ניזוק רכוש רב של המשנה לנשיא, כולל לרכב שהיה בבית. לאחר שהמפגינים התפנו, צוות מד"א הגיע לביתו של סולברג, לאחר שלא חש בטוב. בכירים בפלג הירושלמי ביקשו להבהיר שאין להם קשר לאירועים שהתרחשו מחוץ לבית השופט.

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2
תגיד לי אתה עיתונאי? אתה חושב שנולדנו אתמול ?עכשיו תבינו מה זה השקר של התיקשורת בשניה אחת נהיה השופט הכי תמים ומסכן שלא מבין למה כועסים עליו?
ישועה ורחמים
1
מה הקשר שיש לו עוזרים חרדים ? גם לאהרן ברק יש כאלו ! תכלס הוא התעלה על כל חבריו השמאלנים בגזירות נגד החרדים כולל על תינוקות במעון !
שי

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