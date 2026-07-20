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"לפרק, לפרק": ניסיונות להפיל את גדר כלא 10 בשולי העצרת | צפו

בשולי העצרת הענקית מול כלא 10 נצפו חסידים כשהם מנסים להפיל את הגדר | בעקבות האירועים גבאי האדמו"ר מגור פרסם הודעה חריגה (חרדים)

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"לפרק, לפרק": מהרגעים הדרמטיים
"לפרק, לפרק": מהרגעים הדרמטיים| צילום: צילום: אלי הירשמן

רגעים דרמטיים תועדו הערב (שני) בשולי העצרת הענקית של חסידות גור מול , כאשר מספר חסידים ניסו להפיל את גדר המתקן הצבאי תוך צעקות "לפרק, לפרק".

לפי הדיווחים, חייל השתמש בגז מדמיע נגד המוחים. אחד מהם נזקק בעקבות כך לטיפול רפואי.

בעקבות האירועים גבאי האדמו"ר מגור פרסם הודעה חריגה בה הבהיר: "יש לשמוע בקול הסדרנים ולא להכנס לאלימות ופרובוקציות". לדבריו, "הגם שיש אנשים שרוצים להדליק אותנו, אנחנו נתנהג באיפוק".

בתגובה לתיעוד פרסם נפתלי בנט ברשת החברתית X: "כל הגדרות נפרצו. כך נראה הפרק האחרון של ממשלת הכאוס וההשתמטות - פורעים אלימים נגד כוחות הביטחון שלנו, כשבראשם גולדקנופף, 'השותף הטבעי' של נתניהו וסמוטריץ'".

עוד הוסיף בנט: "ממשלה שעסוקה במימון השתמטות, עידוד עריקים וביזוי חיילי צה"ל, לא מסוגלת לדאוג לבטחון ישראל ולאחד את העם. אנחנו חייבים להחליף אותם בקלפי כדי לתקן את כל מה שהם קלקלו. נעשה את זה בקרוב - נגייס את כולם ונדאג שמי שיבחר להשתמט לא יקבל שקל מהמדינה".

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0 תגובות

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הממשלה הקודמת של בנט לפיד ליברמן סער בני ג העבודה ומנסור עבאס יכלו לחוקק חוק גיוס אבל הם פחדו ועדיפו לשלוט בפקידות הממשלתית היום הם רק תוקפים על חוק גיוס בזמן שהם לא עשו כלום בעניין חוק הגיוס.
יוסף רפאל

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