"לפרק, לפרק": ניסיונות להפיל את גדר כלא 10 בשולי העצרת | צפו

רגעים דרמטיים תועדו הערב (שני) בשולי העצרת הענקית של חסידות גור מול כלא 10, כאשר מספר חסידים ניסו להפיל את גדר המתקן הצבאי תוך צעקות "לפרק, לפרק".

לפי הדיווחים, חייל השתמש בגז מדמיע נגד המוחים. אחד מהם נזקק בעקבות כך לטיפול רפואי.

בעקבות האירועים גבאי האדמו"ר מגור פרסם הודעה חריגה בה הבהיר: "יש לשמוע בקול הסדרנים ולא להכנס לאלימות ופרובוקציות". לדבריו, "הגם שיש אנשים שרוצים להדליק אותנו, אנחנו נתנהג באיפוק".

בתגובה לתיעוד פרסם נפתלי בנט ברשת החברתית X: "כל הגדרות נפרצו. כך נראה הפרק האחרון של ממשלת הכאוס וההשתמטות - פורעים אלימים נגד כוחות הביטחון שלנו, כשבראשם גולדקנופף, 'השותף הטבעי' של נתניהו וסמוטריץ'".

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עוד הוסיף בנט: "ממשלה שעסוקה במימון השתמטות, עידוד עריקים וביזוי חיילי צה"ל, לא מסוגלת לדאוג לבטחון ישראל ולאחד את העם. אנחנו חייבים להחליף אותם בקלפי כדי לתקן את כל מה שהם קלקלו. נעשה את זה בקרוב - נגייס את כולם ונדאג שמי שיבחר להשתמט לא יקבל שקל מהמדינה".