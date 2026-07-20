בריונות בכבישים שניות מאסון | נהג ביצע פניית פרסה מול היציאה מהמנהרה וסיכן את הנהגים בכיוון הנגדי • צפו תיעוד שהגיע לידי “כיכר השבת” חושף נהג המבצע פניית פרסה בלתי חוקית סמוך ליציאת המנהרה בכביש 471 לכיוון פתח תקווה | הנהג יצא בדיוק בנקודה שבה הנהגים המגיעים מהכיוון הנגדי יוצאים מהמנהרה עם שדה ראייה מוגבל | נהג שהגיח מהמנהרה הגיב במהירות, ובחסדי שמיים התאונה נמנעה | צפו (בארץ)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 14:13