כפסע מאסון - פניית הפרסה הבלתי חוקית| צילום: צילום: אבי וילמן
בריונות בכבישים
שניות מאסון | נהג ביצע פניית פרסה מול היציאה מהמנהרה וסיכן את הנהגים בכיוון הנגדי • צפו
תיעוד שהגיע לידי “כיכר השבת” חושף נהג המבצע פניית פרסה בלתי חוקית סמוך ליציאת המנהרה בכביש 471 לכיוון פתח תקווה | הנהג יצא בדיוק בנקודה שבה הנהגים המגיעים מהכיוון הנגדי יוצאים מהמנהרה עם שדה ראייה מוגבל | נהג שהגיח מהמנהרה הגיב במהירות, ובחסדי שמיים התאונה נמנעה | צפו (בארץ)
קי
כיכר השבת |
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