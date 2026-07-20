כיכר השבת
בריונות בכבישים

שניות מאסון | נהג ביצע פניית פרסה מול היציאה מהמנהרה וסיכן את הנהגים בכיוון הנגדי • צפו

תיעוד שהגיע לידי “כיכר השבת” חושף נהג המבצע פניית פרסה בלתי חוקית סמוך ליציאת המנהרה בכביש 471 לכיוון פתח תקווה | הנהג יצא בדיוק בנקודה שבה הנהגים המגיעים מהכיוון הנגדי יוצאים מהמנהרה עם שדה ראייה מוגבל | נהג שהגיח מהמנהרה הגיב במהירות, ובחסדי שמיים התאונה נמנעה | צפו (בארץ)

2תגובות
כפסע מאסון - פניית הפרסה הבלתי חוקית
כפסע מאסון - פניית הפרסה הבלתי חוקית| צילום: צילום: אבי וילמן
נהיגה מסוכנתכביש 471פניית פרסהתאונות דרכים

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2
הוא היה על הנתיב האמצעי הוא לא זז ואפילו לא האט הכל טוב לא מוריד מחומרת המעשה אבל תושיה של נהג פחות נראה שם
בלבולי מח
1
מי שישמע
דוד

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