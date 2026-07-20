כיכר השבת
"המהנדס הגיע בבוקר"

תיעוד דרמטי: הרגע שבו המרפסת קרסה בשכונת רחביה וממצאים ראשונים של החקירה

ממצאים ראשוניים מהתחקיר מעלים: מהנדס הורה להציב פיגומים • שעות ספורות לפני הקריסה טרם החלו העבודות | התיעוד הדרמטי של רגע קריסת המרפסת (בארץ)

רגע קריסת המרפסת
רגע קריסת המרפסת| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27 א

תיעוד דרמטי שמראה את הרגע שבו קרסה היום (שני) המרפסת ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת רחביה-שערי חסד ב. הקריסה, תועדה בשידור חי ומציגה את הרגעים הקשים שבהם המבנה קרס על המסעדה שתחתיו.

זירת האסון נמצאת בסמיכות לשכונת שערי חסד, קרוב לבית הכנסת הגר"א ולמקום שבו שכנה בעבר ישיבת מעלות התורה בראשות הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

מפקד תחנת האומה אשר מפקד על הארוע - טפסר משנה שי נחמיה
מפקד תחנת האומה אשר מפקד על הארוע - טפסר משנה שי נחמיה| צילום: צילום: כב"ה

ממצאים ראשוניים: מהנדס הורה להציב פיגומים

ממצאים ראשוניים מתחקיר המשטרה של קריסת המרפסת מעלים תמונה מדאיגה. על פי הדיווח של העיתונאי לירן תמרי, כבר היום הוזמן למקום מהנדס בעקבות ליקויים שהתגלו במרפסת.

על פי הממצאים הראשוניים, המהנדס הורה להציב פיגומים ולהתחיל באופן מיידי בעבודות לטיפול במפגע. אלא שלפי שעה, שעות ספורות לאחר מתן ההנחיה, טרם החלו העבודות - ובמהלך אותו פרק זמן המרפסת קרסה.

זירת האסון (צילום: איחוד הצלה)

פעולות החילוץ וההצלה

מזק"א מסרו: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על מרפסת שקרסה על מסעדה ברחוב קק"ל בירושלים. כוחות כיבוי והצלה שפעלו בזירה חילצו גבר כבן 80 שנלכד תחת ההריסות, וצוותי מד"א נאלצו לאשר את מותו במקום".

רופא איחוד הצלה אריה יפה והחובשים נחמן טובול, יוסף גבאי ואריאל דרעי שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי תקרת הזכוכית של בית העסק קרסה בפתאומיות והלקוחות נלכדו מתחתיה. הענקנו טיפול רפואי ל-3 נפגעים באורח קל, שפונו מהמקום".

המרפסת שקרסה בנובמבר 2018 (צילום: גוגל מפות)

שאלות קשות על רקע הממצאים

הממצאים הראשוניים מעלים שאלות קשות בנוגע לאירוע הטראגי. העובדה שמהנדס זוהה את הליקויים והורה על ביצוע עבודות מיידיות, אך אלו לא החלו בזמן, מעלה סימני שאלה לגבי האחריות והטיפול במפגעי בטיחות במבנים.

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים נמצאים בזירה ומסייעים לכוחות החירום, ופועלים לטיפול בכבוד המת ולאיסוף הממצאים. צוותי הכיבוי ביצעו פעולות לחילוץ הלכודים ולוודא שלא נותרו נפגעים נוספים.

ירושליםלכודיםמרפסתשערי חסדרחביהקריסת מבנה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר