רגע קריסת המרפסת - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27 א רגע קריסת המרפסת | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27 א 10 10 0:00 / 0:32

תיעוד דרמטי שמראה את הרגע שבו קרסה היום (שני) המרפסת ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת רחביה-שערי חסד בירושלים. הקריסה, תועדה בשידור חי ומציגה את הרגעים הקשים שבהם המבנה קרס על המסעדה שתחתיו.

זירת האסון נמצאת בסמיכות לשכונת שערי חסד, קרוב לבית הכנסת הגר"א ולמקום שבו שכנה בעבר ישיבת מעלות התורה בראשות הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

מפקד תחנת האומה אשר מפקד על הארוע - טפסר משנה שי נחמיה - צילום: כב"ה מפקד תחנת האומה אשר מפקד על הארוע - טפסר משנה שי נחמיה | צילום: צילום: כב"ה 10 10 0:00 / 0:22

ממצאים ראשוניים: מהנדס הורה להציב פיגומים אסון בירושלים: מרפסת קרסה בלב השכונה; פצועים במקום, אחד חולץ ללא רוח חיים קובי אטינגר | 17:39 ממצאים ראשוניים מתחקיר המשטרה של קריסת המרפסת מעלים תמונה מדאיגה. על פי הדיווח של העיתונאי לירן תמרי, כבר היום הוזמן למקום מהנדס בעקבות ליקויים שהתגלו במרפסת. על פי הממצאים הראשוניים, המהנדס הורה להציב פיגומים ולהתחיל באופן מיידי בעבודות לטיפול במפגע. אלא שלפי שעה, שעות ספורות לאחר מתן ההנחיה, טרם החלו העבודות - ובמהלך אותו פרק זמן המרפסת קרסה.

זירת האסון ( צילום: איחוד הצלה )

פעולות החילוץ וההצלה

מזק"א מסרו: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על מרפסת שקרסה על מסעדה ברחוב קק"ל בירושלים. כוחות כיבוי והצלה שפעלו בזירה חילצו גבר כבן 80 שנלכד תחת ההריסות, וצוותי מד"א נאלצו לאשר את מותו במקום".

רופא איחוד הצלה אריה יפה והחובשים נחמן טובול, יוסף גבאי ואריאל דרעי שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי תקרת הזכוכית של בית העסק קרסה בפתאומיות והלקוחות נלכדו מתחתיה. הענקנו טיפול רפואי ל-3 נפגעים באורח קל, שפונו מהמקום".

המרפסת שקרסה בנובמבר 2018 ( צילום: גוגל מפות )

שאלות קשות על רקע הממצאים

הממצאים הראשוניים מעלים שאלות קשות בנוגע לאירוע הטראגי. העובדה שמהנדס זוהה את הליקויים והורה על ביצוע עבודות מיידיות, אך אלו לא החלו בזמן, מעלה סימני שאלה לגבי האחריות והטיפול במפגעי בטיחות במבנים.

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים נמצאים בזירה ומסייעים לכוחות החירום, ופועלים לטיפול בכבוד המת ולאיסוף הממצאים. צוותי הכיבוי ביצעו פעולות לחילוץ הלכודים ולוודא שלא נותרו נפגעים נוספים.