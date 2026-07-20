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אירוע חירום

זירת אסון בירושלים: מבנה קרס בלב השכונה; מספר פצועים במקום, אחד אנוש

צוותי איחוד הצלה הוזעקו לרחוב קרן קיימת לישראל שבשכונת רחביה בירושלים • מספר נפגעים מטופלים במקום, חשש ללכודים נוספים | פעולות החילוץ נמשכות (בארץ)

זירת האסון (צילום: איחוד הצלה)

אירוע חמור מתרחש עוד בשעה זו (שני) ב, כאשר מבנה קרס ברחוב קק"ל בשכונת רחביה. במקום ישנו אדם שנפצע באורח קשה מאוד.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו למקום ומעניקים סיוע למספר נפגעים שנמצאים בהכרה. על פי הדיווחים הראשוניים, ישנם נפגעים נוספים שעדיין לכודים בהריסות.

כוחות ההצלה פועלים בזירה במאמץ לחלץ את הלכודים ולהעניק טיפול רפואי לנפגעים. מדובר באירוע מורכב הדורש פעולה זהירה ומתואמת של צוותי החירום השונים.

פעולות חילוץ מורכבות

קריסות מבנים מהוות אתגר משמעותי לכוחות ההצלה, במיוחד כאשר קיים חשש ללכודים. בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים ברחבי הארץ, כאשר בכל פעם נדרשת מיומנות גבוהה ושיתוף פעולה מלא בין הצוותים השונים.

רק לפני מספר חודשים התרחש אירוע דומה בתל אביב, כאשר מרפסת קרסה ברחוב הרצל וגרמה לפציעה קשה של גבר כבן 70. במקרה זה, צוותי מד"א נאלצו לבצע פעולות החייאה וייצוב בשטח תוך התמודדות עם הריסות והרס רב.

כמו כן, לפני מספר שבועות קרסה קומת בניין בתל אביב בעקבות נפילה שערערה את יסודות המבנה. באותו מקרה פונו שני פצועים במצב בינוני, וכוחות ההצלה ביצעו סריקות מקיפות לאיתור לכודים נוספים.

כוחות ההצלה ממשיכים בפעולות החילוץ ברחוב קק"ל בירושלים. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.

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