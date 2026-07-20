ההצתות במהלך המחאה - צילום: מוטי פרץ ההצתות במהלך המחאה | צילום: צילום: מוטי פרץ 10 10 0:00 / 0:14

במהלך הפגנת הקנאים בשדרות חיים בר לב בירושלים, סמוך למסילת הרכבת הקלה, הוצתה אש על המסילה. בעקבות ההפגנה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בין תחנות נווה יעקב צפון והעירייה, והרכבת פועלת במתכונת חלקית.

ההצתות בבית שמש - צילום: אשר רוט ההצתות בבית שמש | צילום: צילום: אשר רוט 10 10 0:00 / 0:06

הצתות דומות התרחשו גם בבית שמש. המחאה מתקיימת על רקע המשך מעצרו של האברך שנעצר בחשד לפריצה לתחנת המשטרה בעיר.

במקביל מתקיימת הערב עצרת מחאה של חסידי גור סמוך לכלא 10, במחאה על מעצר בחור ישיבת "שפת אמת". בשולי העצרת ניסו מספר מוחים להפיל את גדרות הכלא, חיילים הגיבו בגז מדמיע.