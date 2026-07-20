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שיבושי תנועה במקום

ירושלים בוערת: מסילת הרכבת הוצתה במהלך מחאות על מעצר אברך | צפו

הפגנות קנאים בירושלים הובילו להצתת מסילת הרכבת הקלה ושיבוש התנועה | המחאה על רקע מעצר אברך בחשד לפריצה לתחנת משטרה בבית שמש (בארץ)

3תגובות
ההצתות במהלך המחאה
ההצתות במהלך המחאה| צילום: צילום: מוטי פרץ

במהלך הפגנת הקנאים בשדרות חיים בר לב ב, סמוך למסילת הרכבת הקלה, הוצתה אש על המסילה.

בעקבות ההפגנה הופסקה תנועת הרכבת הקלה בין תחנות נווה יעקב צפון והעירייה, והרכבת פועלת במתכונת חלקית.

ההצתות בבית שמש
ההצתות בבית שמש| צילום: צילום: אשר רוט

הצתות דומות התרחשו גם בבית שמש. המחאה מתקיימת על רקע המשך מעצרו של האברך שנעצר בחשד לפריצה לתחנת המשטרה בעיר.

במקביל מתקיימת הערב עצרת מחאה של חסידי גור סמוך לכלא 10, במחאה על מעצר בחור ישיבת "שפת אמת". בשולי העצרת ניסו מספר מוחים להפיל את גדרות הכלא, חיילים הגיבו בגז מדמיע.

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0 תגובות

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3
לא הבנתי מכסף של כולנו בונים את הרכבת הקלה . מי יממן את התיקון ? מי שהזיק הוא פטור מהתשלום?
מיכאל
2
איזה קידוש השם! השחתה של רכוש וכסף, כמו שלימדו רבותינו?
יונתן
1
1959 שנים אחרי החורבן, שוב הבריונים שורפים את העיר
צבי הירש

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