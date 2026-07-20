תקרית מילולית סוערת התרחשה היום (שני) באולם בית המשפט המחוזי בירושלים, במהלך המשך שמיעת העדויות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. האירוע הדרמטי התפתח בעיצומה של עדותו של עו"ד שחם שביט, מי ששימש כיועץ המשפטי של היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך, כאשר חברת הכנסת טלי גוטליב, שנכחה באולם כאורחת, שלפה את המכשיר הנייד שלה וצילמה מסמך הרשמי המוצג בדיון.

הצילום, האסור על פי תקנות בתי המשפט בתוך אולם הדיונים, משך מיד את תשומת ליבה של ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן.

לפי הדיווח בערוץ 14, השופטת פנתה ישירות לחברת הכנסת והורתה לה לחדול מהמעשה בשל האיסור הקיים. פנייה זו הציתה ויכוח חריף ונוקב בין השופטת לחברת הכנסת, שסירבה לקבל את ההערה והגיבה בטונים גבוהים, תוך שהיא מביעה זעם מיוחד על האופן שבו פנתה אליה השופטת בכינוי השגור בבתי המשפט "גברתי".

חברת הכנסת גוטליב הטיחה בשופטת בתגובה כי היא אינה "גברתי" אלא חברת הכנסת טלי גוטליב. היא הוסיפה וטענה בתוקף כי אין איסור חוקי על הפעולה שביצעה, והדגישה בפני השופטים כי לא צילמה אותם באופן אישי וכי מעשיה לא נעשו "במחשכים".

המהומה שהתפתחה באולם גרמה לפרקליטו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, לנסות ולהתערב בשיחה במטרה להרגיע את הרוחות המשפטיות הסוערות. עו"ד חדד פנה לגוטליב והציע לה כי אין צורך לצלם בתוך האולם, והבטיח כי ימציא לה את המסמך המדובר בעצמו. עם זאת, ניסיון ההרגעה רק החריף את חילופי הדברים, כאשר חברת הכנסת הדפה את התערבותו באופן מיידי והבהירה לו בעוקצנות כי היא יודעת לייצג את עצמה ואינה זקוקה לעזרתו המקצועית.

בצד המהומה המילולית, נמשך שלב העדויות המקצועי בתיק, כאשר עו"ד ז'ק חן, סנגורו של שאול אלוביץ', הטיח שאלות נוקבות וישירות בעד, עו"ד שחם שביט. עו"ד חן ניסה לערער את אמינותו וזיכרונו של שביט בכל הנוגע לקבלת ההחלטות המבצעיות והמשפטיות במהלך חקירת משפחת נתניהו ואלוביץ'. שביט, מצדו, הדגיש בתשובותיו כי מי שקיבל את ההחלטות המבצעיות בפועל בשטח היו מנהלי החקירה עצמם, ונקב בשמו של אלי לוי כאחד הגורמים האחראים.

במהלך החקירה הנגדית, הציג עו"ד חן בפני העד את השתלשלות האירועים מיום 27 בדצמבר, מועד שבו עלה הצורך להזהיר את אלוביץ' על רקע האינטרסים של משפחת נתניהו. הסנגור הקשה על העד בנוגע להנחיה שניתנה על ידי עו"ד ליאת בן ארי להמשיך בקו החקירה המדובר, וזאת בניגוד לכאורה לעמדתו המקצועית של שביט עצמו באותה העת. כאשר התעמת עו"ד חן עם שביט על מעורבותו בהמשך התהליכים לאחר שלכאורה ניתק קשר מהתיק, השיב שביט כי אינו זוכר את פרטי המקרה. בהמשך הדיון הציגה ההגנה מסמך משפטי נוסף – מזכר מיום 3 במאי 2011, המעיד על כך שחוקרת רשות ניירות ערך בשם פולינה סימנה מיילים של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, זמן רב לאחר שנשלחו, צעד שבאמצעותו מנסה ההגנה להצביע על כשלים, סתירות ופגמים מהותיים בתיעוד החקירתי שנאסף בתיק.