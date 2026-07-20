יאיר גולן ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

תוצאות הפריימריז של מפלגת 'הדמוקרטים' הוכרעו הערב (שני), כאשר יותר מ-112 אלף מתפקדים הצביעו בבחירות המקדימות הדיגיטליות שקבעו את פני הרשימה לכנסת הבאה.

כצפוי, שלושת המקומות הראשונים אחרי יו"ר המפלגה יאיר גולן נותרו בידי ח"כים המכהנים – נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. אך משם והלאה, הקרב על המקומות הריאליים הניב תוצאות מעניינות: יאיר (יאיא) פינק, בוגר ישיבת הקיבוץ הדתי ומייסד המיזם החברתי 'לובי 99', זכה במקום החמישי ברשימה. פינק, שבעבר התמודד ברשימת 'העבודה' והגיע למקום השמיני בבחירות לכנסת ה-21, הצליח הפעם להבטיח לעצמו מקום ריאלי יותר.

יאיר (יאיא) פינק ( צילום: גילי יערי / Flash90 )

במקום השביעי הגיע עמרי רונן, איש 'אחים לנשק', שקיבל דחיפה משמעותית לקמפיין שלו בימים האחרונים. רונן הצליח להדוף מתחרים ולהבטיח לעצמו מקום בעשירייה הראשונה של הרשימה.

משה רדמן, שנהנה מרוח גבית חזקה מהמתפקדים החדשים שהגיעו מתוך המחאה נגד הממשלה, זכה במקום התשיעי. רדמן היה בין המועמדים הבולטים שהתמודדו על המקום הרביעי, אך בסופו של דבר הסתפק במקום נמוך יותר.

המשבצות השמורות למרצ

במשבצות השמורות למרצ, הח"כים לשעבר גבי לסקי ומיכל רוזין זכו במקומות 4 ו-8 בהתאמה (מקומות 6 ו-10 ברשימה הכללית, כולל השיבוץ של יו"ר המפלגה). שני הוותיקים הצליחו להדוף את יריב אופנהיימר ולשמר את מעמדם במפלגה המאוחדת.

סומיה באשיר זכתה במקום העשירי ברשימה, בעוד שנמרוד שפר הגיע למקום ה-11. הח"כית לשעבר אמילי מואטי הגיעה למקום ה-14, נמוך מהציפיות שהיו לה להיכנס לעשירייה הראשונה.

נרקיס נפל – רק במקום 22

אחת התוצאות המפתיעות היא נפילתו של נאור נרקיס, הפעיל החברתי שעורר סערה בימים האחרונים בעקבות התבטאויותיו נגד תלמידי ישיבות ההסדר. נרקיס, שצילם סרטון בחדר סיעת ש"ס בכנסת והציג חומרי תעמולה פוליטיים, הגיע רק למקום ה-22 ברשימה – הרחק מהמקומות הריאליים.

נאור נרקיס ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יו"ר המפלגה יאיר גולן אף קרא לנרקיס לשיחת נזיפה קשה בעקבות דבריו, והבהיר כי "התבטאויות נגד ציבורים שלמים במדינת ישראל לא יהיו יותר במפלגה שלנו". נראה כי המתפקדים קיבלו את המסר והעבירו את נרקיס למקום נמוך ברשימה.

הרשימה המלאה של 'הדמוקרטים' כוללת: יאיר גולן במקום הראשון, נעמה לזימי במקום השני, גלעד קריב במקום השלישי, אפרת רייטן במקום הרביעי, יאיא פינק במקום החמישי, גבי לסקי במקום השישי, עמרי רונן במקום השביעי, מיכל רוזין במקום השמיני, משה רדמן במקום התשיעי וסומיה באשיר במקום העשירי.

על פי הסקרים, מפלגת 'הדמוקרטים' צפויה לגדול משמעותית ולהגיע ל-9 עד 11 מנדטים בבחירות הבאות, מה שהופך את המקומות הראשונים ברשימה למבוקשים במיוחד. התוצאות משקפות את המאבק הפנימי במפלגה בין וותיקי המפלגה לבין דמויות חדשות שהגיעו מתוך המחאה נגד הממשלה.