אריה דרעי באולפן 'כיכר השבת'

סערה פוליטית פרצה היום (חמישי) בעקבות הריאון הבלעדי של יו"ר ש"ס אריה דרעי באולפן 'כיכר השבת', במהלכו תקף את הרמטכ"ל אייל זמיר בחריפות. דבריו של דרעי, שטען כי "הרמטכ"ל איבד את זה והוא ניסה לעזור לגוש השמאל", עוררו גל תגובות חריפות מצד ראשי המפלגות באופוזיציה. הריאיון המלא של דרעי יפורסם הערב ב'כיכר השבת'.

כזכור, דרעי יזם את חוק המעצרים שעבר בכנסת ומונע מהמשטרה הצבאית לעצור לומדי תורה שהפכו ל"עריקים". הרמטכ"ל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון בו הזהיר מפני החוק, צעד שעורר את זעמו של יו"ר ש"ס.

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