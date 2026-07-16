סערה פוליטית פרצה היום (חמישי) בעקבות הריאון הבלעדי של יו"ר ש"ס אריה דרעי באולפן 'כיכר השבת', במהלכו תקף את הרמטכ"ל אייל זמיר בחריפות. דבריו של דרעי, שטען כי "הרמטכ"ל איבד את זה והוא ניסה לעזור לגוש השמאל", עוררו גל תגובות חריפות מצד ראשי המפלגות באופוזיציה. הריאיון המלא של דרעי יפורסם הערב ב'כיכר השבת'.
כזכור, דרעי יזם את חוק המעצרים שעבר בכנסת ומונע מהמשטרה הצבאית לעצור לומדי תורה שהפכו ל"עריקים". הרמטכ"ל זמיר שיגר מכתב חריף לראש הממשלה ולשר הביטחון בו הזהיר מפני החוק, צעד שעורר את זעמו של יו"ר ש"ס.
יו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט, פרסם תגובה חריפה. "מופע של עזות מצח וניתוק", כתב איזנקוט. "אין דבר יהודי בשליחת רק חלק מבני ישראל למלחמת מצווה. אין דבר מנהיגותי בהפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק הפוליטי המלוכלך שלכם".
איזנקוט המשיך והטיח: "אם הייתה להנהגה החרדית עוד טיפת מודעות, מי שהוביל וקידם את חקיקת ההשתמטות השבוע, בעוד שטובי בנינו ובנותינו פרוסים במספר חזיתות - היה לפחות שומר את ה'ביקורת' שלו על הרמטכ"ל לעצמו".
בסיום דבריו פנה איזנקוט ישירות לדרעי: "אריה, אחרי שלוש שנות מלחמה אולי הגיעה העת להפנים שגיוס הוא לא עניין פוליטי. הוא תעודת הביטוח של העם היהודי במדינת ישראל, עניין של ביטחון המדינה".
ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, הצטרף למתקפה. "המתקפות של דרעי על הרמטכ"ל מחזקות את אויבי ישראל ומפרקות את צה"ל", מסר בנט.
בנט הוסיף בחריפות: "רגע אחד דרעי מתגאה בנכדיו העריקים, ורגע אחרי הוא תוקף את הרמטכ"ל, כאילו הוא לא אשם בכאוס והשסע הנורא בחברה. רק בממשלת ה-7.10 אדם כמו דרעי, שכל מפעל חייו הוא עידוד השתמטות המונית, מעז להאשים את הרמטכ"ל בכישלון שלו".
ראש הממשלה לשעבר סיים בהבטחה: "אני אומר למפקדים וללוחמים שלנו: תחזיקו חזק, התגבורת בדרך. בקרוב זה נגמר, בקרוב קואליציית נתניהו-דרעי-סמוטריץ' תפסיק להתעלל בכם. בקרוב נחליף אותם, וביחד נתקן את ישראל".
יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, הוסיף: "אין גבול לחוצפה של אריה דרעי", כתב ליברמן בתגובתו.
ליברמן הבהיר: "מי שיושב בקבינט המדיני ביטחוני ובמקביל נאבק שמגזר שלם לא יתגייס, בזמן שילדיהם של אחרים משרתים, נלחמים ונופלים למען המדינה, הוא האחרון שיכול לתקוף את הרמטכ"ל שמקדיש עשרות שנים מחייו למען ביטחון מדינת ישראל".
יו"ר 'ישראל ביתנו' סיכם בהבטחה: "בממשלה הבאה מפלגות המשתמטים יישבו באופוזיציה".
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