שרן השכל הגישה בקשה להתפלגות ותקפה את גדעון סער: "שיקרת לי"

שרן השכל ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

ח"כ שרן השכל הגישה לוועדת הכנסת בקשה להתפלגות לסיעת יחיד, יום לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ גדעון סער, על רקע חוק הקפאת המעצרים.

במכתב שהשאירה ליו"ר סיעתה גדעון סער, כתבה: "שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך". המהלך מגיע שעות ספורות לאחר שמליאת הכנסת אישרה את חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, חוק שהשכל התנגדה לו. ההתפטרות והבקשה להתפלגות מעידות על קרע עמוק בין השכל לבין יו"ר סיעתה, שר החוץ גדעון סער, שהשלים לאחרונה את המיזוג עם הליכוד.

המכתב של השכל לסער

בקשה שלא עומדת בתנאי החוק

הבקשה להתפלגות מעוררת שאלות משפטיות מורכבות. על פי חוק, התפלגות סיעה מחייבת שליש מחברי הסיעה - תנאי שהשכל אינה עומדת בו כסגנית יו"ר הסיעה בלבד. כך שנראה כי בקשתה היא רק תחילתו של קרב משפטי שצפוי להגיע להכרעת בתי המשפט או לפשרה בהסכמה עם סער.

במכתב ארוך ששיגרה לוועדת הכנסת, טענה השכל כי הסעיף המאפשר התפלגות סיעות הוא מהותי ולא רק טכני. לדבריה, ההוראה נועדה "להגן על חופש הפעולה של חבר כנסת, כאשר הסיעה משנה את אופייה או זהותה או השתייכותה הפוליטית".

"אין מדובר במקרה בו החתומה מבקשת לשנות את דרכה הפוליטית, את השקפת עולמה או את הערכים", המשיכה השכל. "נהפוך הוא, החתומה נשארה נאמנה לעקרונתיה ולעקרונת היסוד של הימין הממלכתי שבשמם הצטרפה ל'תקווה חדשה' - השינוי המהותי חל בסיעה שבחרה להתמזג עם תנועת הליכוד וכיום פועלת כחלק בלתי נפרד ממנה".

שר החוץ גדעון סער ( צילום: שאטרסטוק )

מאחורי הבקשה להתפלגות עומדת מטרה ברורה - שמירה על זכויותיה של השכל, בדגש על מימון מפלגות. התפלגות לסיעת יחיד תאפשר לה לשמור על תקציב מפלגתי עצמאי, דבר שיגדיל משמעותית את כוחה במו"מ עם כל מפלגה חדשה אליה תרצה לחבור לקראת הבחירות הבאות.

בימין הממלכתי תקפו בחריפות את המהלך. בציוץ ברשת X נכתב: "הסיבה היחידה להשתוללות של סגנית השר השכל היא כשלון ניסיונה לסחוט כספי מימון מפלגות, כדי שאלה יאפשרו לה לנסות לסחור בהם על מנת להשיג מקום בכנסת הבאה".

בהמשך ההודעה נכתב: "ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת - ואחרי שמיצתה את הקדנציה כסגנית שר החוץ מטעם הסיעה - הינו מופרך, חצוף, כפוי טובה וכמובן אינו עומד בתנאים הקבועים בחוק".

רקע: התנגדות לחוק החרדי

ההתפטרה מגיעה על רקע התנגדותה העקרונית של השכל לחוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות שאושר אתמול במליאת הכנסת. השכל, שנמנתה עם המתנגדים הבולטים לחוק בתוך הקואליציה, הצהירה כי החוק "פוגע בביטחון מדינת ישראל".

בראיון שנתנה לפני מספר שבועות לאולפן כיכר, תקפה השכל בחריפות את החוק וטענה: "החוק הזה פוגע בביטחון מדינת ישראל, ומדינת ישראל מגיעה לפני הכל. ברגע שבתקופת מלחמה עצימה אל מול אויבים רצחניים, מאיפה התעוזה לעשות אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'?"

כעת, לאחר שהחוק אושר בניגוד לעמדתה, בחרה השכל לנקוט בצעד דרמטי - התפטרות מהממשלה ובקשה להתפלגות. הימים הקרובים יגלו אם הקרב המשפטי יגיע לבתי המשפט, או שמא יימצא פתרון בהסכמה בין השכל לסער.