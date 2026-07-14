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הח"כית התפטרה מהממשלה בעקבות החוק החרדי - והעקיצה של ביסמוט

סגנית שר החוץ, ח”כ שרן השכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה שעה לאחר שמליאת הכנסת אישרה את חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות • בקואליציה מיהרו לתקוף את המהלך, כאשר יו”ר ועדת החוץ והביטחון, ח”כ בועז ביסמוט, עקץ: “ראיתי הצגות משכנעות יותר” (חדשות) 

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סגנית שר החוץ, שרן השכל (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סגנית שר החוץ, ח”כ שרן השכל, ממפלגת ״תקווה חדשה״ הודיעה הערב (שלישי) על התפטרותה מהממשלה, זמן קצר לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות.

השכל, שנמנתה עם המתנגדים לחוק, הודיעה על פרישתה מהממשלה, במהלך שמגיע שעות לאחר אישור החוק שעורר מחלוקת חריפה בתוך הקואליציה.

בקואליציה לא המתינו זמן רב להגיב. יו”ר ועדת החוץ והביטחון, ח”כ בועז ביסמוט, תקף את השכל וכתב: ״אם את חושבת שאחרי ההצגה הזו ילהקו אותך למפלגה, כדאי שתדעי שהתור ארוך. אחרי שנה של דיונים בוועדת החוץ והביטחון בראשותי, ראיתי לא מעט חברי כנסת שעשו הצגות הרבה יותר משכנעות.״

התפטרותה של השכל מגיעה על רקע המחלוקת סביב חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, שעבר הערב במליאת הכנסת למרות התנגדותם של מספר חברי קואליציה.

ערוץ הכנסתשרן השכלחוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות

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די גברת השכל. די. את לא עשית כלום. ויש תור ארוך למפלגות שאת רוצה... עוד כמה שנים, אף אחד לא יודע מי את. ביבי כן ידעו. גם רמב"ם. אבל אותך ישכחו מהר מהר.... רוצה שיזכרו אותך? תגידי "צריך לגייס את כל החרדים" בלה בלה... ואז התקשורת תחבק אותך...
שירה

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