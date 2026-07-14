חבר הכנסת מקלב במשכן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

במלאת שנה לפרישת דגל התורה מהממשלה ומהקואליציה, נחשפים נתונים לא ממש מפתיעים: יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, ניצב במקום הראשון מבין כלל 120 חברי הכנסת בהיקף שעות הנוכחות במשכן.

הנתונים, שנבדקו לתקופה שבין 14 ביולי 2025 ל-13 ביולי 2026, מציבים את מקלב בפער משמעותי מול יתר חברי הכנסת. על פי הנתונים הרשמיים, מקלב שהה במשכן הכנסת במשך 2,193 שעות ו-23 דקות בשנה החולפת. מדובר ביותר מ-42 שעות נוכחות בממוצע מדי שבוע, בחישוב הכולל גם את שבועות הפגרה ואת התקופות שבהן הכנסת פועלת במתכונת מצומצמת. הפער בינו לבין המקום השני עומד על יותר מ-224 שעות. במקום השני בטבלת הנוכחות נמצאת ח"כ מירב כהן מיש עתיד עם 1,969 שעות ו-21 דקות. במקום השלישי ניצב ח"כ ינון אזולאי מש"ס עם 1,789 שעות ו-18 דקות, ואחריו יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן עם 1,774 שעות ו-54 דקות.

טבלאות הנוכחות

טבלאות הנוכחות

מהממשלה למשכן

נקודת הזמן שנבחרה לבדיקה אינה מקרית. עד לפרישת דגל התורה מהממשלה ביולי 2025, כיהן מקלב כסגן שר במשרד התחבורה ובמשרד ראש הממשלה. חלק ניכר מפעילותו הציבורית התקיים אז במשרדי הממשלה ולא במשכן הכנסת, מה שהופך את נתוני השנה האחרונה למשמעותיים במיוחד.

הפרישה הגיעה על רקע המשבר המתמשך סביב מעמדם של בני הישיבות, אי קידום ההסדרה שהובטחה והמשך הצעדים נגד עולם התורה. בעקבות הוראת גדולי ישראל פרשו נציגי דגל התורה מתפקידיהם בממשלה, ומקלב שב לכהן כחבר כנסת מן המניין.

מאז חזרתו למשכן מרכז מקלב פעילות פרלמנטרית רחבה. לצד השתתפות בדיוני המליאה והוועדות, קידום חקיקה וטיפול בפניות ציבור, הוא משמש כיו"ר סיעת יהדות התורה ומנהל את פעילות הסיעה מול הנהלת הקואליציה, משרדי הממשלה וראשי ועדות הכנסת.

מקלב בנאום כואב ונוקב ( צילום: ערוץ הכנסת )

פעילות רחבה מעבר למליאה

במסגרת תפקידו מרכז מקלב את עמדות הסיעה בנושאים העומדים על סדר היום, מנהל את המגעים סביב הצבעות וחקיקה, פועל להסרת חסמים מול משרדי הממשלה ומוביל את ההתנהלות הפרלמנטרית של הסיעה בתקופה רגישה של מתיחות מול הקואליציה.

בתקופה שנבדקה נרשמו לזכותו גם 142 הופעות בוועדות הכנסת. עם זאת, הנתון הבולט הוא היקף הנוכחות הכולל, במיוחד לנוכח העובדה שמקלב אינו עומד בראש ועדה קבועה, תפקיד המחייב בדרך כלל שעות ארוכות במשכן.

הנתונים מציבים את מקלב לא רק בראש חברי הכנסת החרדים, אלא במקום הראשון מבין כלל חברי הכנסת. הם משקפים פעילות יומיומית רציפה, הכוללת עבודה פרלמנטרית, ניהול הסיעה, מגעים פוליטיים וטיפול שוטף בסוגיות ציבוריות.

שנה לאחר הפרישה מהממשלה והחזרה לפעילות מלאה בכנסת, הנתונים מציגים תמונה ברורה: אורי מקלב הוא חבר הכנסת שנכח יותר מכל חבר כנסת אחר במשכן, תוך שהוא ממשיך לייצג את עולם התורה ולקדם את האג'נדה של יהדות התורה בתקופה מאתגרת.