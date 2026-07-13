תוך דקות מאישור הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב גדול במליאת הכנסת, הוגשה הערב (שני) העתירה הראשונה לבג"ץ נגד החוק.

התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי עתרה נגד החוק בטענה שהוא מבקש להעניק מעמד חוקתי להסדרים הנוגעים ללימוד תורה, באופן שעשוי להשפיע על סוגיית הגיוס והשוויון בנטל.

בהודעת התנועה נטען כי "מאחורי השם התמים הזה, מסתתר ניסיון להכניס את ההשתמטות והפטור מגיוס לתוך סל חוקי היסוד של מדינת ישראל, כדי לעקוף את פסיקות בג"ץ על שוויון בנטל".

לדבריהם, "מטרת החוק היא לתת לבית המשפט 'משקל נגד' מול עקרון השוויון, ולהכשיר בעתיד פטורים והטבות למשתמטים – בזמן שהלוחמים והמילואימניקים קורסים תחת הנטל."

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"חוק היסוד הזה נולד בדיל פוליטי, נחקק בחיפזון וללא דיון ציבורי אמיתי ובעיקר הוא מבקש למסד הפליה קבועה בין דם לדם – זה לא יעבור את מבחן בג"ץ", סיכמו בתנועה.