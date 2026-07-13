כיכר השבת
"הפליה בין דם לדם"

תוך דקות מההצבעה: עתירה ארסית הוגשה לבג"ץ נגד חוק יסוד לימוד תורה

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד חוק יסוד לימוד תורה דקות לאחר אישורו | "החוק מבקש למסד הפליה קבועה בין דם לדם – זה לא יעבור את מבחן בג"ץ", טענו (בארץ)

3תגובות
אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

תוך דקות מאישור הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב גדול במליאת הכנסת, הוגשה הערב (שני) העתירה הראשונה לבג"ץ נגד החוק.

התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי עתרה נגד החוק בטענה שהוא מבקש להעניק מעמד חוקתי להסדרים הנוגעים ללימוד תורה, באופן שעשוי להשפיע על סוגיית הגיוס והשוויון בנטל.

בהודעת התנועה נטען כי "מאחורי השם התמים הזה, מסתתר ניסיון להכניס את ההשתמטות והפטור מגיוס לתוך סל חוקי היסוד של מדינת ישראל, כדי לעקוף את פסיקות בג"ץ על שוויון בנטל".

לדבריהם, "מטרת החוק היא לתת לבית המשפט 'משקל נגד' מול עקרון השוויון, ולהכשיר בעתיד פטורים והטבות למשתמטים – בזמן שהלוחמים והמילואימניקים קורסים תחת הנטל."

"חוק היסוד הזה נולד בדיל פוליטי, נחקק בחיפזון וללא דיון ציבורי אמיתי ובעיקר הוא מבקש למסד הפליה קבועה בין דם לדם – זה לא יעבור את מבחן בג"ץ", סיכמו בתנועה.

כנסתהצבעההתנועה לאיכות השלטוןעתירותחוק יסוד לימוד תורה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בגצ צריך למרוח את הדיונים עד לאחרי הבחירות. אם הקואליציה תודח, שיבטלו מיידית את תוקפם של כל החוקים ההזויים האלה. ואם לא, אז זה ממילא לא ישנה, כי זה יהיה שקול לניסיון לרוקן את הים בעזרת כפית.
רק לא ג ושס
יש שהם רק לא תורה ויש שהם רק בעד התורה יש שרוצים את הר סיני ויש שרוצים את השום הבצלים וההאבטיחים ובמחשבה שנייה חס ושלום להשוות את אותם אנשים לדור דעה שאנחנו לא מבינים ולא יכולים להבין אותם אבל העיקר רק לא תורה רק לא מצוות רק לא יהדות
רק לא תורה
1
ברור שבג"ץ יפסול את החוק הזה מיידית😂
צננו את ההתלהבות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר