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קרב הכוסות

"מחסל את הדמוקרטיה": ספל חדש הפתיע את ועדת החוקה

הקרב על ספלי הקפה בכנסת עולה מדרגה | אחרי העימות המתוקשר, חברת הכנסת יסמין פרידמן החליטה להשיב מלחמה בעזרת "כוס של אמת" מול מה שהיא מכנה "כוס הרעל" (חדשות בארץ)

העימות על הכוס של רוטמן
העימות על הכוס של רוטמן| צילום: צילום: באדיבות המצלם

בעקבות העימות הסוער שנרשם אתמול, הושגה פשרה פוליטית בלתי שגרתית במסדרונות הכנסת: לכוס המפורסמת של יו"ר הוועדה שמחה רוטמן, עליה נכתב יועמ"שית ניתנת להדחה" הצטרפה כוס חדשה של חברת הכנסת יסמין פרידמן ממפלגת "יש עתיד". פרידמן הגיעה לישיבת הסיעה כשהיא מציגה לראווה ספל המעביר מסר פוליטי חריף וישיר נגד התנהלות הוועדה.

על גבי הספל החדש הודפס הכיתוב הנוקב: "יו"ר ועדת החוקה מחסל את הדמוקרטיה". המהלך של פרידמן הגיע כתגובה ישירה למה שהיא מגדירה כניסיון פגיעה בערכי המדינה.

הכוס של פרידמן (צילום: העמוד הרשמי)

בפוסט שהעלתה ברשתות החברתיות, הסבירה פרידמן את המניע מאחורי הצעד ואמרה כי היא בוחרת להציב "כוס של אמת במקום כוס של רעל".

יש עתידשמחה רוטמןכוס קפהיסמין פרידמןועדת החוקה חוק ומשפט

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