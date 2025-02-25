ח"כ יסמין פרידמן (יש עתיד) חטפה את כוס ה"יועמ"שית - ניתן להדחה" של ח"כ שמחה רוטמן במהלך דיון בוועדת החוקה. פרידמן סירבה להחזיר את הכוס, התעמתה עימו מטווח קרוב וצעדה ברחבי החדר תוך שהיא קוראת לחברי הוועדה להחרים את הדיון ולא לשבת לצידו (כנסת)
מהומה פרצה היום בוועדת החינוך של הכנסת במהלך דיון על חזירי הבר בחיפה והירי בהם, בין חברי הכנסת הרצנו ופרידמן לבין יועמ"שית עיריית חיפה ימית קליין | ח"כ פרידמן תקפה את העירייה וטענה: "אתם לא צמאי דם, להמית מעל 500 חזירים בחצי שנה, אין לזה שם אחר" | צפו (פוליטי)