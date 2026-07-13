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עימות אלים יצא משליטה: מספר רימוני רסס הושלכו במרכז הארץ 

גל השלכות רימוני רסס בתל אביב, נס ציונה, הרצליה ואור יהודה במסגרת העימות בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי | כל הפרטים על ההסלמה (בארץ)

מזירת הפיצוץ בתל אביב

מלחמת ארגוני הפשע במרכז הארץ ממשיכה להסלים, כאשר בתוך שעות ספורות אירעו כמה אירועי השלכת רימוני רסס בתל אביב, נס ציונה והרצליה.

בתל אביב התפוצצו שני רימוני רסס בשני מוקדים שונים. באחד האירועים נפצע אדם באורח קל, ובשני לא היו נפגעים.

בנס ציונה הושלך רימון רסס צבאי לעבר בניין מגורים, ונגרם נזק לרכוש ללא נפגעים. בהרצליה נבדק חשד להשלכת רימון לעבר מקורב למשפחת מוסלי, וגם שם לא היו נפגעים.

האירועים הם חלק מהעימות המתמשך בין ארגוני הפשע של משפחות ג'רושי ומוסלי, שהולך ומתפשט לערים נוספות במרכז הארץ. באור יהודה תועד אתמול רעול פנים כשהוא משליך רימון רסס לעבר בית מגורים, וגם באירוע זה נגרם נזק בלבד

משטרהמעצררימוןפליליםמשפחות פשע

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