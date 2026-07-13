מרדף משטרתי דרמטי, המזכיר סרטי אקשן, התפתח במהלך הלילה האחרון (בין ראשון לשני) בכביש 1, כאשר שוטרי תנועה ויס"מ במרחב גלעד, יחד עם שוטרי ומתנדבי תחנת הבקעה, זיהו רכב פרטי מסוג סקודה לבנה הטס במהירות חריגה של 162 קמ"ש.

השוטרים הורו לנהג לעצור בצד הדרך, אך זה בחר להתעלם מההנחיות, לחץ על דוושת הגז והחל במנוסה פראית תוך שהוא מסכן באופן ממשי את חייהם של שאר משתמשי הדרך.

בתיעוד ממצלמות הגוף וממצלמת הרכב של השוטרים, שמתפרסם בכתבה זו, נחשפים רגעי הדרמה בעוד הניידת דולקת בעקבות הרכב המזגזג בין הנתיבים בכביש החשוך. ברקע נשמעות סירנות משטרתיות עולות ויורדות, ובקשר נשמע השוטר כשהוא מדווח בטון מתוח וסמכותי: "ניידות, תסגרו לי צומת אלמוג! רכב בבריחה, תסגרו לי צומת אלמוג!". השוטר ממשיך לתאר בקשר את נתיב הבריחה: "ניידות, אני אחרי פנייה... הוא בורח, משתולל על הכביש, 170 קמ"ש לפחות!".

המרדף המתוח הגיע לסיומו המהיר הודות לתושייתם של השוטרים, אשר השכילו לפעול במהירות, לבצע חסימה משטרתית אפקטיבית בצומת אלמוג ולעצור את הרכב. המצלמה מתעדת את רגעי המעצר הדרמטיים, כאשר עם עצירת הרכב השוטרים פורצים החוצה, שולפים נשקים וצועקים באסרטיביות: "לעצור! לעצור! רד מהרכב!"

צוותי המשטרה הסתערו על הרכב הלבן, פתחו את הדלתות ושולפו מתוכו את הנהג החשוד, שנשכב על האספלט לצד הניידת באורות מהבהבים. השוטר נשמע שואל אותו "אתה פלסטיני או ישראלי?", והחשוד משיב "פלסטיני".

עם מעצרו של הנהג, התבררו ממדי ההפקרות: מדובר בצעיר פלסטיני בן 18, תושב העיר רמאללה, שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה. מבדיקת השוטרים עלה כי ברכב הותקנו לוחיות זיהוי מזויפות, ובמהלך חיפוש קפדני שערכו השוטרים על גופו ובתוך כלי הרכב, נתפסו שתי סכינים – אחת בכיסו של החשוד והשנייה ברכבו. החשוד נעצר, נחקר בתחנת מעלה אדומים ומעצרו הוארך בבית המשפט עד מחר.

האירוע החמור הזה היה חלק מפעילות אכיפה רחבת היקף וממוקדת שניהלו כוחות המשטרה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ובריונות כביש, במהלכה נתפסו נהגים נוספים שהפכו את הציר למסלול מרוצים מסוכן. בין היתר, נתפס נהג בן 20, תושב מזרח ירושלים, כשהוא נוהג במהירות של 154 קמ"ש; בבדיקת השוטרים התברר כי גם הוא נוהג ללא רישיון נהיגה ומעולם לא הוציא כזה.

זמן קצר לאחר מכן, נרשם שיא חריג נוסף כאשר נהג חדש, אזרח ישראלי בן 18, נתפס כשהוא נוהג במהירות בלתי נתפסת של 192 קמ"ש. הנהגים הללו זומנו לבית המשפט ולשימוע. בנוסף לאלו, נעצר במהלך המבצע גם פלסטיני בן 58 בעודו נוהג במשאית, וזאת בזמן פסילת בית משפט. הנהג נעצר והועבר לחקירת בוחני התנועה, ובסיומה נכלא. במשטרת ישראל מדגישים בעקבות המבצע כי ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עבירות תנועה המסכנות את ציבור משתמשי הדרך, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולהציל חיים בכבישי יו"ש ובכלל.