שלושת חברי הכנסת של 'דגל התורה' נכנסו השבוע אל מעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן להתייעץ בנושאים שעל סדר היום. רגע מיוחד נרשם כאשר מרן דיבר איתם "בלימוד" ממרום 102 שנותיו • תיעוד מיוחד מהרגעים הנעלים (חרדים)
דו"ח הוצאות חברי הכנסת בתקציב 'הקשר עם הבוחר' מספק הצצה לבזבוזי הח"כים • "כיכר השבת" אסף את נתוני ההוצאות של הח"כים החרדים • בראש רשימת המבזבזים - ח"כ אלי ישי עם 66,275 שקל • אחריו: חברי הכנסת מנחם לייזר מוזס ואברהם מיכאלי • נועלים את הרשימה: אריה דרעי ואריאל אטיאס (חרדים)
בשעה 16:00 אחר הצהריים יצא לדרך מושב החורף של הכנסת, לאחר פגרת הקיץ הארוכה, ולכולם ברור כי המושב הקרוב יהיה חם וסוער - אולי בדרך לבחירות • על הפרק: נושאי דת ומדינה, במרכזם חוק הגיור, שכבר הבוקר יעלה לדיון בוועדת החוקה • וגם: חוק מע"מ אפס של יאיר לפיד והנושא המדיני (אקטואליה)
לאחר חודשים ארוכים של קמפיין רווי השמצות, יגיע היום לסיומו המירוץ לבית הנשיא, עם בחירתו של הנשיא העשירי • חמישה מתמודדים לתפקיד: ח"כ ראובן (רובי) ריבלין, ח"כ מאיר שטרית, ח"כ לשעבר דליה איציק, השופטת בדימוס דליה דורנר ופרופ' דן שכטמן • בשעה 11:00 תחל ההצבעה, אם לא תהיה בה הכרעה, בשעה 14:00 תחל הצבעה נוספת בין שני מועמדים שקיבלו את מירב הקולות בסיבוב הראשון • כל הפרטים (חדשות)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: מירי רגב רוצה שקט, גיבורי התרבות של הח"כים, כבל על העורף של ארדן, הזמן של הח"כים, הסלט של מירב מיכאלי וכוס החלב של יולי אדלשטיין • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (ברנז'ה)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: זועבי לא רואה את לוין, חושך במליאת הכנסת, הלוק של אופיר אקוניס, ניסים זאב חופר לאיתן כבל שמגיב: "נשמה, תכדדר" • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (ברנז'ה)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: גפני הופך את מירי רגב לחרדית ששולחת את כל החרדים לכלא, זאב לא יכול לשתוק, המשחק של מיקי לוי ויאיר לפיד לא יודע לספור • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (ברנז'ה)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: אורבך מספר סיפורים, טופורובסקי מחמיא לכץ שמחמיא לנחמן שי, רגב מאשימה וניסים זאב מאכיל חמורים ועוקץ את כבל • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (ברנז'ה)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: נסים זאב בהלם קרב, באסל גטאס בסיפורי סבתא, איתן כבל ועור של פיל, השר שמיר מסתבך עם שמות הח"כים הערבים, ליפמן משתעשע ואחמד טיבי מחמיא למירי רגב • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (ברנז'ה)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: רות קלדרון מסתבכת עם משקפי הקריאה, נסים זאב מסתבך על הליב"ה, אחמד טיבי ברגע של ערבית, שר הרווחה ברגע של חברות, יובל שטייניץ משנה מקום, מוטי יוגב מסכים עם זהבה גלאון ומעורר דאגה, האם נסים זאב מסוגל לוותר על נאום? • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (ברנז'ה)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: כבל מאשים אבל לא לפרוטוקול, יו"ר הכנסת על בנט מול מרצ, וח"כ אופיר אקוניס רק רוצה קצת ליהנות • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (פוליטי, מעניין)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת • והשבוע: יעל גרמן מאבדת את דודו רותם, מירי רגב שומרת על הזכויות של ה"כפיים", מקלב על ה"יושבת בראש", אמנון כהן מדבר ברוסית, ואחמד טיבי פורש בשיא • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (פוליטי, מעניין)
מדי שבוע, בתוכניתו של הפרשן יעקב אייכלר ב'ערוץ הכנסת', מופיעה פינת "הצעת צחוק", ובה הרגעים המצחיקים והמביכים של חברי הכנסת. והשבוע: דרעי משכים קום לנאום במליאת הכנסת, מירי רגב מאיימת על שוטר באקדח פלסטיק ומה עשו הח"כים בלילה הארוך בו הצביעו על תקציב המדינה - ספרים, שוקולדים וטום וג'רי • צפו בוידאו באדיבות 'ערוץ הכנסת' (פוליטי, מעניין)