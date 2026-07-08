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מתקרבים לבחירות

דיווח: זה הכוכב העולה בימין שקיבל הצעה מנתניהו להצטרף לליכוד

הבחירות מתקרבות: נתניהו ממשיך בפעולותיו לחדש ולהצעיר את רשימת הליכוד הבאה לפני הבחירות, ועל פי דיווח הערב, נתניהו הציע לעו"ד דוד פטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת | בשנים האחרונות דרך כוכבו בימין הישראלי לאחר שייצג נאמנה את הממשלה בתיקים מורכבים בבג"ץ (פוליטי)

עו"ד דוד פטר בבית המשפט (צילום: מסך)

ראש הממשלה ממשיך בפעולותיו לחדש ולהצעיר את רשימת הליכוד הבאה לפני הבחירות, ועל פי דיווח הערב (רביעי), נתניהו הציע לעו"ד דוד פטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת, כך דיווח עמית סגל.

פטר, בן ה-39, נולד בהונגריה בשלהי התקופה הקומוניסטית, ועלה בגיל שנה וחצי לישראל. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים ותואר שני במימון, שניהם מאוניברסיטת בר-אילן. פטר הוא דוקטורנט באוניברסיטת בר-איל. הוא התמחה אצל עורך הדין זאב שרף בתחום הליטיגציה המסחרית הפרטית.

בשנים האחרונות דרך כוכבו בימין הישראלי לאחר שייצג נאמנה את הממשלה בתיקים מורכבים בבג"ץ, כאשר לא חת לבקר חזיתית את שופטי העליון שנדהמו לשמוע אמת קולחת מפיו של העורך דין הצעיר.

זה לא האייקון הראשון שמקבל הצעה מנתניהו. כפי שדיווחנו בעבר, נתניהו קיבל תשובה שלילית לשריון מארי שפיץ, שנפצע בעזה והשיא משואה ביום העצמאות האחרון. נתניהו פועל לשנות למעשה את פני צמרת הליכוד ומנסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים ולשים בצמרת לא מעט דמויות.

בנימין נתניהוהליכודעו"ד דוד פטר

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