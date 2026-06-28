בזמן שבליכוד נערכים לקיום הפריימריז (הבחירות המקדימות) ב-4 באוגוסט, ובוחנים את בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבלת את רשימת השריונים שביקש, נתניהו פועל לשנות למעשה את פני צמרת הליכוד.

על פי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, לאחרונה נתניהו קיבל תשובה שלילית לשריון מארי שפיץ, שנפצע בעזה והשיא משואה ביום העצמאות האחרון. נתניהו מנסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים ולשים בצמרת לא מעט דמויות.

לפני כחודש כבר דווח כי בליכוד החלו לבחון בתקופה האחרונה אפשרות לשלב את שפיץ ברשימת המפלגה לכנסת הבאה במסגרת שריון ייעודי.

שפיץ שירת כלוחם בחטיבת חטיבת גבעתי ונפצע באורח אנוש במהלך הלחימה בשכונת זייתון ברצועת עזה במלחמת "חרבות ברזל", לאחר שמבנה ממולכד שבו שהה התפוצץ. כתוצאה מהפציעה איבד את שתי רגליו ואת אחת מידיו, והיה מורדם ומונשם במשך שבועות ארוכים.

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מאז, הפך שפיץ לאחד מסמלי השיקום והחוסן של פצועי המלחמה בישראל, כשהוא משתף באופן פומבי במסע ההתמודדות האישי שלו ומעביר מסרים של אחדות, אמונה והתמדה.

בנוסף, השנה נבחר להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות 2026, כהוקרה על ההשראה והחיזוק שהעניק לציבור הישראלי מאז פציעתו.