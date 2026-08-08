ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מסביר בריאיון ל'כיכר השבת'מדוע לדעתו נתניהו חייב לסיים את תפקידו בעקבות מחדל השבעה באוקטובר. לצד הביקורת החריפה על תפקוד הממשלה, בנט מציג עמדה מפתיעה בנוגע לסיום משפטו של נתניהו ומבהיר כי אינו מעוניין לראות את יריבו הפוליטי מאחורי סורג ובריח.

קטע מהריאיון

היום אתה אומר באמירה, בהתחייבות: "אנחנו לא נשב בממשלה עם ראש הממשלה נתניהו, ודאי לא תחתיו"? כי אתה שומע את הדיווחים או פרשנויות - פרשנים מטעם או שלא - שאומרים: "תשמעו, בנט עכשיו בסיבוב הקודם עשה עלינו את הסיבוב, מכר את הימין, הלך לקואליציה עם לפיד בניגוד להבטחות. יום אחרי הבחירות הוא יעשה את זה שוב ויחבור לנתניהו".

״קודם כל, מה שעשיתי אחרי הבחירות הקודמות כשנהייתי ראש הממשלה - בעיניי זה הצלת מדינת ישראל משלוש שנות כאוס: בלי תקציב, עם גירעון מטורף, עם נרצחים על ימין ועל שמאל, והוצאנו את מדינת ישראל מהבור הזה.

"אני אומר בצורה הכי ברורה: נתניהו חייב ללכת הביתה. לא כי הוא איש רע, אני לא נותן לו ציונים, אלא כי הוא האחראי-על לטבח השבעה באוקטובר. הוא מסרב לקחת אחריות על זה עד לרגע זה, שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת, והוא מוביל ממשלה שמפרקת את מדינת ישראל. אז אני לא עכשיו תוקף אותו, אני אומר: די, 30 שנה. הוא יהודי שכבר נושק לגיל 80, זה בסדר, לא אלמן ישראל״.

דיברת בעבר על משפט נתניהו לא מעט. נניח שיום אחרי הבחירות אתם מנצחים, ננתניהו עוזב את החיים הפוליטיים - תתמוך בחנינה לראש הממשלה נתניהו?

״אני חד-משמעית לא רוצה לראות את בנימין נתניהו במדים כתומים נכנס לבית כלא. עבור המון המון ישראלים הוא כבר מזמן מעבר לראש ממשלה, הוא סמל. הוא סמל, וחלילה למעוך אותם. אין לי שום דבר נגדו, לא רוצה לראות אותו בכלא. שילך הביתה, יעשה לביתו, יעשה מה שהוא רוצה, וזה בסדר גמור מבחינתי״.