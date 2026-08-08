כיכר השבת
"הוא סמל וחלילה למעוך" | צפו

בנט: "נתניהו לא רשע אבל חייב ללכת, הוא נושק לגיל 80; לא רוצה לראות אותו בכלא"

ראש הממשלה לשעבר בנט מתחייב שלא לחבור לנתניהו ביום שאחרי הבחירות, קורא לסיום דרכו הפוליטית בעקבות השבעה באוקטובר – אך מתנגד לראותו בכלא | צפו (פוליטי)

43תגובות
בנט על נתניהו | צפו
בנט על נתניהו | צפו

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מסביר בריאיון ל'כיכר השבת'מדוע לדעתו חייב לסיים את תפקידו בעקבות מחדל השבעה באוקטובר. לצד הביקורת החריפה על תפקוד הממשלה, מציג עמדה מפתיעה בנוגע לסיום משפטו של נתניהו ומבהיר כי אינו מעוניין לראות את יריבו הפוליטי מאחורי סורג ובריח.

קטע מהריאיון

היום אתה אומר באמירה, בהתחייבות: "אנחנו לא נשב בממשלה עם ראש הממשלה נתניהו, ודאי לא תחתיו"? כי אתה שומע את הדיווחים או פרשנויות - פרשנים מטעם או שלא - שאומרים: "תשמעו, בנט עכשיו בסיבוב הקודם עשה עלינו את הסיבוב, מכר את הימין, הלך לקואליציה עם לפיד בניגוד להבטחות. יום אחרי הבחירות הוא יעשה את זה שוב ויחבור לנתניהו".

״קודם כל, מה שעשיתי אחרי הבחירות הקודמות כשנהייתי ראש הממשלה - בעיניי זה הצלת מדינת ישראל משלוש שנות כאוס: בלי תקציב, עם גירעון מטורף, עם נרצחים על ימין ועל שמאל, והוצאנו את מדינת ישראל מהבור הזה.

"אני אומר בצורה הכי ברורה: נתניהו חייב ללכת הביתה. לא כי הוא איש רע, אני לא נותן לו ציונים, אלא כי הוא האחראי-על לטבח השבעה באוקטובר. הוא מסרב לקחת אחריות על זה עד לרגע זה, שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת, והוא מוביל ממשלה שמפרקת את מדינת ישראל. אז אני לא עכשיו תוקף אותו, אני אומר: די, 30 שנה. הוא יהודי שכבר נושק לגיל 80, זה בסדר, לא אלמן ישראל״.

דיברת בעבר על לא מעט. נניח שיום אחרי הבחירות אתם מנצחים, ננתניהו עוזב את החיים הפוליטיים - תתמוך בחנינה לראש הממשלה נתניהו?

״אני חד-משמעית לא רוצה לראות את בנימין נתניהו במדים כתומים נכנס לבית כלא. עבור המון המון ישראלים הוא כבר מזמן מעבר לראש ממשלה, הוא סמל. הוא סמל, וחלילה למעוך אותם. אין לי שום דבר נגדו, לא רוצה לראות אותו בכלא. שילך הביתה, יעשה לביתו, יעשה מה שהוא רוצה, וזה בסדר גמור מבחינתי״.

בנימין נתניהונפתלי בנטמשפט נתניהו

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0 תגובות

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42
האמת ראיתי את הקטע על הכלא וזה נכון... לבזות ככה ראש ממשלה לשעבר זה יעשה רע לכולנו. אבל לגבי הפוליטיקה נראה לי שבנט רץ מהר מדי, אנשים פה זוכרים מה היה פעם קודמת.
ועקנין
41
תראו, זה שהוא אומר שהוא לא רוצה לראות אותו במדים כתומים זה יפה ומכובד. מצד שני, כשבנט אומר הוא חייב ללכת, זה נשמע קצת כאילו הוא מנסה להחליט בשביל חצי עם מה טוב לו.
בניזרי
אל תהיו תמימים הוא בכוונה מדגיש את זה כל פעם בשביל לייצר לו תדמית של פושע בשביל זה הוא חוזר על זה כל פעם
יחיאל
40
כל הדיבורים האלה על מדים כתומים זה סתם ביזוי של מנהיגים וטוב שבנט מתנגד לזה, המדינה הזאת צריכה קצת דרך ארץ. אבל הפוליטיקאים האלה צריכים לדאוג לעולם התורה ולא רק לחשוב על הכיסאות שלהם.
צדוק
39
בנט מדבר על גיל שמונים כאילו זה חיסרון, אבל שוכח שניסיון וחוכמת חיים באים רק עם השנים והשעות הרבות במערכת. הניסיון שלו לפסול קואליציות מראש מראה על חוסר הבנה בניהול מדינה באחריות.
אריאלי
38
הנה עוד אחד בא לפרשן לנו את הגיל של ביבי, כאילו הוא בעצמו נשאר בן עשרים ולא משתנה. אם אתה לא רוצה לשבת איתו אז אל תשב, אבל למה לעשות מזה סיפור שלם כאילו אתה מנהל את כל העולם לבד.
אוחנה
37
אני חושב על מה שהוא אמר לגבי הגיל של ביבי... כאילו, הבנאדם עוד לא בן 77, מאיפה הוא הביא נושק ל-80? האמת שזה קצת מצחיק כי אצלנו מנהיגים בגיל הזה רק מתחילים לקבל את החוכמה האמיתית.
טוקר
36
תשמעו, לגבי הגירעון הכלכלי שבנט אמר שהוא הציל אותנו ממנו, זה קצת לא מדויק... זכור לי שפשוט הקורונה נגמרה באותה תקופה והמשק חזר לעבוד לבד בכל העולם, אז המיסים עלו באופן טבעי. הוא מציג את זה כאילו הוא ישב באופן אישי עם המחשבון.
עמר
35
מצד אחד בנט מדבר על ה"אחראי על", וזה נכון שלראש ממשלה יש תמיד אחריות עליונה, אי אפשר להכחיש את זה. מצד שני, בנט בעצמו ישב בקבינט וניהל את המדינה באותו קו מול עזה במשך שנה שלמה, אז להגיד שרק אדם אחד אשם בקונספציה? זה לא הכי הגיוני.
מאיר
34
גם בנט אחראי על הקונספציה ואתה לא תחליט כלום על נתניהו העם בוחר בו לא אתה בוגד שמאלן ובושה לככר הדבת שנותנים לך במה וכתבה הופכים אותו לנורמליזציה
חרדי ליברלי
33
סיסמאות.. גם לבנט ,אייזנקוט, לפיד, גנץ ועוד יש אחריות ל7/10, הם היו בתפקידי מפתח סמוך לאסון .. בנט אישר הכנסה מסיבית של פועלים מעזה, אייזנקוט היה רמטכ"ל שעשה הרבה טעויות בנוגע לעזה וכו' וכו'
חח

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