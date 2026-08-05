דבריו של איזנקוט - צילום: דוברות ישר! דבריו של איזנקוט | צילום: צילום: דוברות ישר! 10 10 0:00 / 5:57

יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט קיים היום (רביעי) הצהרה משותפת לתקשורת בקיבוץ ניר עוז, יחד עם שורד השבי גדי מוזס, בה הציג את טיוטת הצעת המחליטים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השבעה באוקטובר.

המתווה, שנכתב על ידי שורד השבי גדי מוזס תושב ניר עוז ויועמ"ש המל"ל לשעבר גיל אבריאל, כולל הצעה מקצועית למנדט ועדת החקירה הממלכתית. הוועדה תחקור את השתלשלות האירועים וההחלטות של הדרג המדיני, הצבאי-ביטחוני ורשויות המדינה האזרחיות הרלוונטיות אשר קדמו לטבח ה-7 באוקטובר 2023, החל מהעשור שקדם לפרוץ המלחמה מסיום מבצע "צוק איתן". על פי המתווה, הרכב הועדה יהיה על בסיס חוק ועדת חקירה ממלכתית, יחד עם זאת, ממליצה הממשלה לנשיא העליון להיוועץ עם סגנו, נשיא המדינה ויו"ר הכנסת לקביעת ההרכב. המתווה יופץ כטיוטה להתייחסות הציבור עד השבעה באוקטובר 2026, על מנת להגביר את מעורבות ואמון הציבור בתהליך ולאפשר לציבור להשפיע עליו.

המתווה שפורסם

המתווה שפורסם

המתווה שפורסם

"נתניהו בורח מאחריות"

איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הממשלה הנוכחית: "אנחנו עומדים כאן במקום שבו נהרגו דולב יהוד, אביב אצילי ותמיר אדר. ממש במקום הזה ניהלו קרב גבורה באותו בוקר שחור של השבעה באוקטובר", אמר איזנקוט.

"כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית", הוסיף. "אם לא היה פחד, הם לא היו מנהלים יום־יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים".

יו"ר 'ישר!' הדגיש כי "היום, במחדל הזה, ראינו עוז, ראינו רוח, ראינו גבורה של לוחמים ואזרחים. ואין כמו המקום הזה כדי להעלות את הדרישה החד־משמעית לוועדת חקירה ממלכתית".

איזנקוט התייחס גם למצב הביטחוני הנוכחי: "למרות הישגי צה"ל והמחיר הכבד, מטרות המלחמה טרם הושגו. מטרת העל הייתה להשמיד את הכוח הצבאי־שלטוני של חמאס והג'יהאד האסלאמי - והיא לא הושגה. ההישג יהיה רק כאשר המטרה הזאת תושג".

תשובות לשאלות העיתונאים

לאחר ההצהרה, השיב איזנקוט לשאלות העיתונאים בנושאים שונים. כאשר נשאל האם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ימונה לשר ביטחון בממשלה שהוא רוצה להקים, בחר איזנקוט בדרך דיפלומטית ואמר: "יש מנוסים ממנו".

בנוגע לאמירתו של נפתלי בנט לגבי קטאר, השיב איזנקוט: "לא מכריזים על קטאר כעל מדינת אויב כגימיק בחירות, צריך לבחון זאת לעומק". כזכור, בנט התחייב להכריז על קטאר כמדינת אויב עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, דבר שעורר תגובה חריפה מצד ממשלת קטאר.

על טוהר הבחירות והחשש מזיופים, השיב איזנקוט: "החשש מבחירות לא דמוקרטיות מוצדק". תשובה זו מגיעה על רקע דיונים ציבוריים בנושא אבטחת תהליך הבחירות הקרובות.

"לראות פה הכפלה של היישוב"

איזנקוט סיים את דבריו בהתייחסות לעתיד עוטף עזה: "האתגר שלנו הוא להביא לפריחה ולשגשוג בעוטף, כך שבעוד עשור נוכל להסתכל לאחור ולראות שמאותו מקום קשה מאוד שבו היינו בשבעה באוקטובר, מדינת ישראל הפכה למדינה חזקה יותר, שיודעת לפרוח ולשגשג בביטחון".

"האתגר פה, בעוטף עזה, כשאנחנו רואים את ניר עוז מצד אחד - את שרידי השבעה באוקטובר - ומצד שני את השיקום שמתבצע בתוך הקיבוץ, הוא התקווה לראות פה הכפלה של היישוב, הרבה מאוד ילדים ומשפחות צעירות. זאת תהיה התשובה שלנו לרוצחים הנתעבים של השבעה באוקטובר ומעלה", הבהיר.

איזנקוט סיכם: "ואנחנו נמצאים במאבק שכל מדינת ישראל צריכה לנצח בו. שמהיום ההוא תצא מדינה חזקה יותר, צודקת יותר ומלוכדת יותר".

דבריו של שורד השבי

גדי מוזס אמר: ״גדי, ההחלטה שלך להשתמש בעבודה שלי ושל גיל אבריאל כבסיס להצעת המחליטים, ולהביא אותה להצבעה בישיבה הראשונה של הממשלה הבאה, ממלאת אותי באופטימיות לגבי העתיד.

בראייתי, הקמת ועדת החקירה היא שלב חשוב בדרך לריפוי ואיחוד השורות של החברה הישראלית. אחרי שחזרתי מהשבי של הג'יהאד האסלאמי, לא פחדתי לחזור לגור בניר עוז ואני מתמקד בשיקום הקיבוץ. כפי שאתה יודע, חלק מחברי ניר עוז כבר חזרו לגור בקיבוץ - אבל רבים מהם עדיין חוששים לחזור, כי הם מבינים שעדיין לא הקימו ועדת חקירה ולא הפיקו לקחים. בלי ועדת חקירה ממלכתית אין ולא תהיה תחושת ביטחון לתושבי העוטף.

לכן, כדי שהשיקום של ניר עוז והעוטף וכל מדינת ישראל יהיה אמיתי, הממשלה הבאה חייבת להקים ועדת חקירה. ההצהרה שלך בנושא והתוכנית שלך היא צעד מבורך וחשוב בכיוון הנכון״.