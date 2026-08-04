עימות חריף ופומבי בין יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לבין יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, סביב שאלת הרכבת הממשלה העתידית והחלוקה של התיקים הבכירים במערכת המדינית והביטחונית.

במהלך השתתפותו של ליברמן בכנס "מדברים תקומה" שנערך אתמול, יום שני, ברמת השרון, שאל המנחה את ליברמן לגבי תרחיש שבו לא תהיה ברירה אלא להקים ממשלה שבה "הדמוקרטים" הם חלק מרכזי. ליברמן השיב על כך בנחרצות ואמר: "אין חברה, אתה לא יכול להקים ממשלה בלעדיהם, שתיקי ביטחון, ביטחון פנים או משפטים – יהיו בידי הדמוקרטים".

כאשר נשאל שוב על עמדתו בנושא, חזר והדגיש: "אמרתי בצורה מאוד ברורה: לא ולא. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת".

הדיון הפך לאישי יותר כאשר המנחה ציין כי ליברמן מרבה לתקוף את גולן, ותהה אם אינו חושב שיש מקום גם לפרגן לו. ליברמן סיפק בתגובה אמירה עוקצנית במיוחד שעוררה הדים רבים: "אנחנו נשמח לפרגן לו, רק ששתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו".

דבריו של ליברמן עוררו זעם רב במפלגת "הדמוקרטים", ויו"ר המפלגה יאיר גולן מיהר להגיב בחריפות בחשבון ה-X שלו. גולן תקף את ליברמן באופן ישיר וטען כי הוא משחק לידיו של ראש הממשלה: "איווט, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו".

בהמשך דבריו התייחס גולן ליועצו של נתניהו, יונתן אוריך, וכתב: "אוריך אומר שהדמוקרטים לא לגיטימיים כי הוא רוצה למחוק מנדטים מגוש השינוי ולהחזיר את נתניהו לשלטון. במקום לשחק 'אוריך אמר', הגיע הזמן להפסיק להדהד את המסרים שלו. אפשר לריב עכשיו ולתת לנתניהו עוד קדנציה. ואפשר לעבוד כגוש, לנצח, ואז להתווכח בממשלה. אנחנו בוחרים בניצחון".