כיכר השבת
קרעים באופוזיציה

ליברמן במתקפה סוערת: "שישתוק, זו התרומה הכי גדולה" | יאיר גולן: "להפסיק"

יו"ר ישראל ביתנו הצהיר בכנס פומבי כי לא יאפשר למפלגת "הדמוקרטים" לקבל תיקים בכירים כמו ביטחון, ביטחון פנים או משפטים בכל ממשלה עתידית. ליברמן אף הוסיף עקיצה אישית כלפי יו"ר המפלגה, והציע לו "לשתוק" כדי לסייע לגוש. גולן מצידו לא נשאר חייב והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי ההסתה של קמפיין נתניהו | כל הציטוטים (פוליטי)

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

עימות חריף ופומבי בין , אביגדור ליברמן, לבין יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, סביב שאלת הרכבת הממשלה העתידית והחלוקה של התיקים הבכירים במערכת המדינית והביטחונית.

במהלך השתתפותו של ליברמן בכנס "מדברים תקומה" שנערך אתמול, יום שני, ברמת השרון, שאל המנחה את ליברמן לגבי תרחיש שבו לא תהיה ברירה אלא להקים ממשלה שבה "הדמוקרטים" הם חלק מרכזי. ליברמן השיב על כך בנחרצות ואמר: "אין חברה, אתה לא יכול להקים ממשלה בלעדיהם, שתיקי ביטחון, ביטחון פנים או משפטים – יהיו בידי הדמוקרטים".

כאשר נשאל שוב על עמדתו בנושא, חזר והדגיש: "אמרתי בצורה מאוד ברורה: לא ולא. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת".

הדיון הפך לאישי יותר כאשר המנחה ציין כי ליברמן מרבה לתקוף את גולן, ותהה אם אינו חושב שיש מקום גם לפרגן לו. ליברמן סיפק בתגובה אמירה עוקצנית במיוחד שעוררה הדים רבים: "אנחנו נשמח לפרגן לו, רק ששתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו".

דבריו של ליברמן עוררו זעם רב במפלגת "הדמוקרטים", ויו"ר המפלגה יאיר גולן מיהר להגיב בחריפות בחשבון ה-X שלו. גולן תקף את ליברמן באופן ישיר וטען כי הוא משחק לידיו של ראש הממשלה: "איווט, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו".

בהמשך דבריו התייחס גולן ליועצו של נתניהו, יונתן אוריך, וכתב: "אוריך אומר שהדמוקרטים לא לגיטימיים כי הוא רוצה למחוק מנדטים מגוש השינוי ולהחזיר את נתניהו לשלטון. במקום לשחק 'אוריך אמר', הגיע הזמן להפסיק להדהד את המסרים שלו. אפשר לריב עכשיו ולתת לנתניהו עוד קדנציה. ואפשר לעבוד כגוש, לנצח, ואז להתווכח בממשלה. אנחנו בוחרים בניצחון".

אביגדור ליברמןישראל ביתנויאיר גולןהדמוקרטיםבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר