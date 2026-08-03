נפתלי בנט, יו"ר 'ביחד', ממשיך בצלילה החופשית שלו בסקרים המתפרסמים מידי שבוע ואמש (ראשון) הוא התרסק ל-13 מנדטים בלבד בסקר 'כאן 11'.

ח"כ מיכאל מלכיאלי קרא לבנט לפרוש מהמרוץ: "נפתלי עוד לא התחלנו את הבחירות ואתה כבר מתגרד לכיוון החסימה, תפרוש מהר נרוויח עם ישראל קצת פחות מפולג, פחות שנאה בין איש לאחיו, יאללה הבייתה, הספקת לנו".

מהסקר שפורסם אמש עולה כי אם הבחירות היו מתקיימות היום הרי שמפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחזקת במנדט ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מתחזקת בשני מנדטים ומגיעות לשוויון מדויק של 23 מנדטים כל אחת.

גם מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן ממשיכה במגמת הירידה ונופלת ל-8 מנדטים בלבד. עוצמה יהודית וישראל ביתנו זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. ש"ס ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת.

במגזר הערבי: חד"ש-תע"ל זוכה ל-6 מנדטים, ורע"ם מקבלת 5 מנדטים. על סף אחוז החסימה: מפלגת טרופר והנדל והציונות הדתית עם 4 מנדטים כל אחת.