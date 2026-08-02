ברקע היממה העצימה בתקיפות וחיסולים ברצועה, מקורות אמריקנים יצאו הערב (ראשון) במתקפה חריפה על ישראל בגלל המשך החיסולים בעזה. המקורות אמרו כי החיסולים "מבודדים את ישראל במזרח התיכון" וטענו: "הורגים חפים מפשע, זה גורם לישראל להיראות תאבי דם".

על פי דיווח של עמית סגל בחדשות 12, האמריקנים הופתעו מהמשך החיסולים בעזה. ישראל, לדבריהם, קיבלה על עצמה את התנאים, כולל הפסקת הסיכולים הממוקדים, כדי שחמאס יהיה מחויב לצעד הבא - מסירת נשקו.

על פי הדיווח, המקורות אמרו כי "מדובר בפירות של שמונה חודשי מו"מ שנועדו להביא לפירוז עזה - מדוע להמשיך בחיסולים עכשיו ולתת להם תירוץ לסגת?". עוד תקפו וטענו כי "זה מבודד עוד יותר את ישראל במזרח התיכון, שכן כל המדינות המתווכות רואות בכך הוכחה לכך שביבי אינו עומד במילתו או מעוניין בשלום". לדבריהם זה גורם לישראלים להיראות כמו "פראי אדם תאבי דם".

בתוך כך, מזכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב מתח ביקורת מרומזת על ישראל לאור התקיפות החריגות של צה"ל ברצועה ביממה האחרונה, שהביאו להרג מחבלים ולהרס של ציוד רפואי.

הוא הבהיר שתקיפות אלה מגיעות אחרי מאמצים של מועצת השלום והמדינות המתווכות להביא להסכמה פלסטינית סביב יישום מלא של "תכנית טראמפ", כולל העברת השליטה ברצועה לממשל אזרחי והתפרקות מנשק.

מלאדנוב ממשיך וכותב שעל שני הצדדים יש מחויבויות ליישם את ההסכם שנחתם בשארם א-שיח, וכי יחד עם צוותו הם פועלים להפחית את המתיחות.