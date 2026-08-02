כיכר השבת
טלטלה בגוש הימין

"להתגייס או לכלא": סערת ענק בעקבות דברי נתניהו | גולדקנופף תוקף: "חוק המעצרים היה ספין"

יו"ר יהדות התורה תוקף את ראש הממשלה בעקבות דבריו בדיון סגור: "הפרסום מאשר מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון" | טוען כי חוק המעצרים "חבל שבא לעולם", וכי היה "ספין נוסף שלא נועד לפתור דבריו" | סופו של הגוש? - הבהיר: "אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות" (פוליטי מדיני, חדשות)

25תגובות
גולדקנופף (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, יוצא היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בעקבות חשיפת דבריו בדיון סגור שבהם הודה כי חוק המעצרים הזמני "לא צלח" וכי לא יקודם בממשלה הבאה. הפרסום, שנחשף על ידי כתב חדשות 12 עמית סגל, עורר סערה פוליטית וגרר גל של תגובות.

"הפרסום של עמית סגל, שלפיו ראש הממשלה הודה שחוק המעצרים 'לא צלח', רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון", מסר גולדקנופף. הוא הבהיר כי הדברים מוכיחים בדיעבד את צדקת דרכה של יהדות התורה ואת הניתוח שלה לרצינות כוונותיה של הנהגת הממשלה לאורך כל הדרך.

גולדקנופף העביר ביקורת נוקבת על המדיניות שהובילה בלשכת ראש הממשלה בנושא הגיוס. "ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא , ולפיכך עזבנו את הממשלה", הצהיר.

יו"ר יהדות התורה תקף את עצם חקיקת המעצרים מלכתחילה, וכינה אותה מהלך סרק פוליטי שלא נועד להביא לפתרון אמיתי עבור לומדי התורה. "חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם".

ח"כ יצחק גולדקנופף בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לסיום, העביר גולדקנופף מסר חד וברור לקראת הבחירות הקרובות והמו"מ הקואליציוני שייפתח בעקבותיהן. "אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים", הצהיר יו"ר הסיעה, ובכך הבהיר לכל השחקנים במערכת הפוליטית כי סוגיית מעמד לומדי התורה תהיה תנאי בלעדי וגורף לכל שיתוף פעולה בממשלה הבאה.

כזכור, בג"ץ הוציא לאחרונה צו ביניים קבוע המשהה את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים, לאחר ששקל "בכובד ראש את טענות הצדדים". ההחלטה הדרמטית מנעה בשלב זה את יישום התיקון לחוק, המיועד למנוע מעצרי . השופטים הבהירו כי פסק הדין המלא והסופי בסוגיה יינתן בהקדם.

דברי גולדקנופף משקפים את התסכול העמוק בציבור החרדי מהטיפול בסוגיית הגיוס, ומציבים קו אדום ברור לקראת המו"מ הפוליטי הצפוי. ההצהרה מגיעה על רקע דבריו של נתניהו בדיון הסגור, שבהם הבטיח כי "לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל".

נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נתניהו אמר, לפי הדיווח, בדיון הסגור: "חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה״ל. מי שלא לומד תורה יתגייס - או ילך לכלא".

בשבוע שעבר, בריאיון מקיף ל'כיכר השבת', שבר גולדקנופף שתיקה והתייחס בהרחבה למעצרי בחורי הישיבות, לאלימות המשטרתית בהפגנות ולתנאים הקשים בכלא הצבאי. בריאיון הוא הבהיר כי 'גוש הימין' התפרק מבחינתו, והציב תנאי ברור לכל ממשלה עתידית: הסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה בחוק, ללא יעדים וללא סנקציות.

בנימין נתניהודונלד טראמפגיוס חרדיםחוק הגיוסמעצר תלמידי ישיבהחוק המעצרים

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15
בבציק צדק
עכשיו גם אני השתכנעתי
14
חושבים שביבי זה יוסקל'ה מהשוק הוא דרס וגמר את החרדים ללא רחמים מדובר בפוליטיקאי ממולח יותר מדג הרניג......
שינדלר
לכאורה אתה צודק 100 אחוז שהיה שר אוצר קיצץ לכאורה קצבאות ילדים. כראש ממשלה לכאורה קוצץ תקציבי ישיבות נדמה לי שגם קוצץ בתקציבי תלמודי התורה ומעונות יום ולא העבירו חוק גיוס
ציפי
13
נתניהו אמר שמי שלא ילמד תורה צריך להתגייס.הוא לא דיבר על לומדי התורה
חגית
״מי שלא לומד״ זה שם קוד ומשפט מכובס לפרוץ לישיבות ולהשתלט עליהם ולעשות עם בחורי הישיבות כפי דעתם, למשול ולכפות את צה״ל על עולם התורה כמו סניפים של בסיסים צבאיים הנתונים לפקודות שרירותיות של מפקדים וקצינים
רוצים לנתק אותם מהרבנים
12
כבוד ראש הממשלה דווקא מי שלומד צריך להתגייס. מי שלא לומד לא כדאי בכלל שיגיע, הוא יגיע ללא ערכים וללא מוטיבציה, אבל מי שלומד אם הוא לומד נכון הוא אמור להבין שהתורה שולחת אותו להגן על העם
ונהפוך הוא
מי שבאמת לומד - שילמד. זה יותר מגן על עם ישראל מאשר הצבא. רק שיוכיח שהוא לומד - זיהוי נוכחות עם טביעת אצבע מדי יום בתחילת ובסוף הסדר, מבחנים שייבדקו ע"י גורם בלתי תלוי בישיבות, וביקורות אפקטיביות, למשל ע"י מצלמות בבתי המדרש. למי שבאמת לומד זה לא יפריע כלל.
רק לא ג ושס
קודם שהצבא יצליח להשתלט על עצמו ולפתור את הבעיות של עצמו בנושא, ואחר כך תטיף לאחרים. אבל הצביעות, אוי הצביעות, אין לה גבול
איש קבע
כל הכבוד
אמת זה ההלכה
11
גפני אם לא תצטרף לגולדקנופף בעניין הזה, לא נצביע
אברך ליטאי
ואם תצטרף... אז גם לא.
רק לא ג ושס
10
...ועצת ה' היא תקום ♥️
רק לא ג ושס
9
אני מתפלל שהליכוד יקים קואליציה בלי גולדקנוף מחלל שם שמיים . מקווה כי שס תצטרף ולא תהיה מחוייבת לגולדקנוף. למרות רגשי הנחיתות הגיע זמן להיות מובילים ולא מובלים
בנימין
יקים אופוזיציה אולי... הם שלושתם יוכלו לשבת שם ולחשוב על מה שהם עשו.
רק לא ג ושס
קואליציה הבאה בעזרת השם מרכז שמאל יהדות התורה בפנים, שס בחוץ. אמן
מאיר
מיום שחרב הית המקדש נטלה נבואה ונתנה לשוטים
חרדל״ש עצבני
8
אז למה לחצת יד לישראל כץ מול הצעקות של האופזיציה במליאה?
יוסי
7
לא הבנתי אין מחלוקת. ביבי מסכים שבחורי ישיבות שלומדים תורה לא יגויסו. סבבה. מי שלא לומד כן יגוייס. גם זה מוסכם. מי שחייב גיוס ולא לומד והוא עריק הוא יעצר. גם זה מוסכם. אז מה הצעקות לא הבנתי
מגשר טוען רבני
טוען רבני ולא טוען טענות רבניות? ״מי שלא לומד״ מאי משמע? הלך לפגישה בסדר שלישי? נחלש תקופה ברוחניות? קרוב משפחה חולה? זאת אומרת להכניס את הצבא לקישקע של הישיבות ולמסור להם את ההנהלה באדיבות?
לרבנים יש אחריות עצומה
6
המצב הזה כואב מאוד, האחדות בגוש הימין הייתה הדבר הכי חשוב לשמירה על צביון המדינה שלנו. חבל שהגענו למצב של הטחות אשמה הדדיות בתקשורת, אבל כשמדובר בעולם הישיבות, אי אפשר לעשות פשרות זמניות בלי כיסוי.
אלבז

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