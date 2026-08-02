גולדקנופף ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, יוצא היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות חשיפת דבריו בדיון סגור שבהם הודה כי חוק המעצרים הזמני "לא צלח" וכי לא יקודם בממשלה הבאה. הפרסום, שנחשף על ידי כתב חדשות 12 עמית סגל, עורר סערה פוליטית וגרר גל של תגובות.

"הפרסום של עמית סגל, שלפיו ראש הממשלה הודה שחוק המעצרים 'לא צלח', רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון", מסר גולדקנופף. הוא הבהיר כי הדברים מוכיחים בדיעבד את צדקת דרכה של יהדות התורה ואת הניתוח שלה לרצינות כוונותיה של הנהגת הממשלה לאורך כל הדרך. גולדקנופף העביר ביקורת נוקבת על המדיניות שהובילה בלשכת ראש הממשלה בנושא הגיוס. "ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס, ולפיכך עזבנו את הממשלה", הצהיר. יו"ר יהדות התורה תקף את עצם חקיקת המעצרים מלכתחילה, וכינה אותה מהלך סרק פוליטי שלא נועד להביא לפתרון אמיתי עבור לומדי התורה. "חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם".

ח"כ יצחק גולדקנופף בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לסיום, העביר גולדקנופף מסר חד וברור לקראת הבחירות הקרובות והמו"מ הקואליציוני שייפתח בעקבותיהן. "אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים", הצהיר יו"ר הסיעה, ובכך הבהיר לכל השחקנים במערכת הפוליטית כי סוגיית מעמד לומדי התורה תהיה תנאי בלעדי וגורף לכל שיתוף פעולה בממשלה הבאה.

כזכור, בג"ץ הוציא לאחרונה צו ביניים קבוע המשהה את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים, לאחר ששקל "בכובד ראש את טענות הצדדים". ההחלטה הדרמטית מנעה בשלב זה את יישום התיקון לחוק, המיועד למנוע מעצרי תלמידי ישיבות. השופטים הבהירו כי פסק הדין המלא והסופי בסוגיה יינתן בהקדם.

דברי גולדקנופף משקפים את התסכול העמוק בציבור החרדי מהטיפול בסוגיית הגיוס, ומציבים קו אדום ברור לקראת המו"מ הפוליטי הצפוי. ההצהרה מגיעה על רקע דבריו של נתניהו בדיון הסגור, שבהם הבטיח כי "לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל".

נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נתניהו אמר, לפי הדיווח, בדיון הסגור: "חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה״ל. מי שלא לומד תורה יתגייס - או ילך לכלא".

בשבוע שעבר, בריאיון מקיף ל'כיכר השבת', שבר גולדקנופף שתיקה והתייחס בהרחבה למעצרי בחורי הישיבות, לאלימות המשטרתית בהפגנות ולתנאים הקשים בכלא הצבאי. בריאיון הוא הבהיר כי 'גוש הימין' התפרק מבחינתו, והציב תנאי ברור לכל ממשלה עתידית: הסדרה מלאה של מעמד לומדי התורה בחוק, ללא יעדים וללא סנקציות.