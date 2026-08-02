אחרי הערכות מתקדמות על תקיפה קרובה באיראן, טראמפ שוב עשה את זה וביטל את כל התוכניות שלו בפוסט לא ארוך במיוחד אותו פרסם ברשת TRUTH.

באמת לא ברור איך אדם שמכבד את עצמו מסוגל לחזור בו פעמים רבות כל כך - גם כשהוא לא נשיא ארה"ב.

כל שכן כשמדובר במנהיג העולם החופשי, במנהיג המעצמה הגדולה ביותר בעולם, באדם שחייו של רבים כל כך תלויים בו.

גם אם נעזוב רגע את נקודת המבט הישראלית ונסתכל על האירוע מנקודת מבט כביכול אובייקטיבית, גם אם ישראל הייתה מתנגדת לתקיפה באיראן, ה"הלוך ושוב" של טראמפ מהווה סכנה אמיתית לאמינות של המערב בעיני האויב האיסלאמי הרדיקלי.

נשיא ארה"ב שמאיים פעם אחר פעם - רק כדי לחשוף אקדח ריק תוך שעות ספורות מהאיום הקודם, הוא נשיא לא יציב, וגרוע מכך - אדם לא יציב.

ההתנהגות של דונלד טראמפ מסכנת את ארה"ב, מסכנת את ישראל, ומסכנת את העולם החופשי. היא חושפת את המעצמה הצבאית הגדולה בעולם כמדינה הססנית, חסרת אומץ, וכזו אשר החלטותיה מתקבלות באבחת פוש ברשת חברתית.

מדינה כמו ארצות הברית, ומדינה בכלל, אינה יכולה להתנהל לפי גחמותיו של אדם אחד, בטח לא מנקודת מבטה של ישראל שקיומה תלוי בסוגייה האיראנית, ואשר משום מה מחויבת לקבל את אישורו של יושב הבית הלבן עבור כל פעולה באיראן.

מעבר לכך, נראה כי נוצרה תהייה אמיתית לגבי יכולותיו הקוגניטיביות של נשיא ארה"ב. אדם שפוי בדעתו אינו מפזר איומים במשך חודשים וחוזר בו בכמה מילים שהוא מקליד בסמרטפון פעם אחר פעם. זה פשוט לא עובד ככה.

האם מר טראמפ אינו מודע לתדמית השלילית מאוד שההתנהלות שלו גורמת להציג בה את ארה"ב? אם הוא לא מודע - כנראה שהוא סובל מסוג כלשהוא של בעיה פיזיולוגית. אם הוא כן מודע לכך, המצב גרוע בהרבה.

אם טראמפ מודע לחומרת ההתנהלות שלו בסוגיות הרות גורל כמו איראן, המשמעות היא שפשוט לא אכפת לו. יום ככה, יום ככה, בהתאם למצב הרוח שלו באותו בוקר.

נשיא ארה"ב שלא אכפת לו משלום העולם ומכבודה של ארה"ב אינו יכול להיות מנהיג העולם החופשי.

יש להדגיש במאמר המוסגר כי "לב מלכים ביד השם", וכל ההתנהגות התמוהה והמופרעת של טראמפ אינה אלא תוצאה של רצון שמיימי.

לנו נותר רק לקוות שמדובר באיזה "תרגיל" שטראמפ טומן לאיראנים, אך צריך לומר בכנות: זה ממש לא נראה כך.

ולסיום: ישראל צריכה להיות מסוגלת לקבל החלטות בכוחות עצמה, גם כאשר טראמפ מתנהג בחוסר יציבות קיצונית.