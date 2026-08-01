צה"ל ושב"כ הודיעו אתמול (חמישי) כי חיסלו במרחב העיר עזה את המחבל עבד אלרחים עבד אלחי יוסף כרדי, סגן ראש חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל, ששימש במקביל כרופא בבית החולים שיפאא', היה מעורב באופן ישיר בהחזקת חטופים ישראלים במהלך המלחמה.

על פי הנתונים שפרסם דובר צה"ל, כרדי פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. בתחילת המלחמה, המחבל היה מעורב בהחזקת החטופה רומי גונן במרחב חטיבת עזה ובבית החולים שיפאא', וכן בהחזקת החטופה רב"ט נועה מרציאנו ז"ל במרחב חטיבת העיר עזה - לאחר הירצחה ועד לחילוץ גופתה על ידי כוחות צה"ל.

המשיך לקדם טרור במהלך המלחמה

דובר צה"ל הבהיר כי כרדי לא הסתפק בפעילותו בתחילת המלחמה. לאורך כל תקופת הלחימה ובעת האחרונה, המשיך המחבל לנסות לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ונגד אזרחי מדינת ישראל. המחבל זוהה כאיום ממשי על הכוחות, ועל כן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל במרחב העיר עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הצבא ועל אזרחי ישראל. כפי שדווח בכיכר השבת, צה"ל חיסל מוקדם יותר השבוע גם את אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאאב אלמג'אהדין, שתכנן והכווין את הפשיטה ב-7 באוקטובר וחטף את אבינתן אור ונועה ארגמני.

פעילות מבצעית מתמשכת בעזה

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום. הפעילות המבצעית ברצועה נמשכת במקביל להתפתחויות דיפלומטיות בנוגע לשלב השני של ההסכם. כפי שפרסמה כיכר השבת, מועצת השלום לעזה חשפה את מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ, הכוללת העברת סמכויות לוועדה לאומית ופירוק מלא של ארגוני הטרור.